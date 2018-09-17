В Солсбери произошло новое подозрительное отравление 3 17.09.2018, 7:50

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Паре стало плохо в ресторане.

Новое отравление в Солсбери не вызвано нервно-паралитическим газом Новичок. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на полицию, передает liga.net.

У мужчины с женщиной, которым стало плохо, были похожие симптомы. Людей, который были с ними в одном ресторане, изолировали на несколько часов, из-за того, что правоохранители не были уверены в источнике отравления.

Уже утром эксперты установили, что на месте отравления не было нервно-паралитического газа. Но ограждение вокруг ресторана Prezzo все еще не убрали.

Неизвестно, что вызвало плохое самочувствие у пары - мужчины за 40 и женщины за 30. По словам очевидцев, они - россияне.

Вечером воскресенья, 16 августа, в английском Солсбери двое человек, мужчина и женщина, пожаловались на плохое самочувствие после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo.

Ресторан находится в паре сотен метров от места, где в марте были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Власти Великобритании заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.