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Шуневич: Интернет — это сфера безответственного поведения

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  • 17.09.2018, 8:17
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Игорь Шуневич

Глава МВД высказался за скорейшую идентификацию пользователей сети.

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич рассказал, как в ведомстве относятся к предложению введения обязательной авторизации граждан на интернет-форумах, сообщает pressball.by:

- Интернет — часть нашей жизни, а любая социальная деятельность, не важно кого, должна происходить по каким-то правилам. И если этих нет правил — существует анархия, безвластие, какое-то уничижение прав, свобод, достоинств гражданина, групп граждан и так далее. Не важно. Если этих правил нет, они должны быть разработаны. Это мое твердое убеждение. И они должны соблюдаться всеми.

Ответственность за совершение противоправных действий, не важно в какой сфере, области, форме она происходит, должна наступать.

Авторизация в данном конкретном случае, на мой взгляд, будет дисциплинировать медиасообщество, пользователей интернета. Давайте признаемся: сегодня эта сфера абсолютно безответственного поведения. Ну, в смысле высказываний, да, мнений и прочего, оскорблений, распространения клеветы, совершения ряда конкретных уголовных преступлений, административных правонарушений. Это зона безответственности сегодня. Практически. Я с этим категорически не согласен, если вы меня спрашиваете об этом.

За каждый поступок человек должен отвечать, тем более когда он нарушает чьи-то права, интересы. Исходя из этого, полагаю целесообразным, правильным, своевременным решение вопроса об идентификации участников этого процесса. Ну и, конечно же, это будет дисциплинировать всех, кто не знает ни прав и границ, ни каких-то условностей, морали, принципов. Вседозволенности будет поставлен барьер, — предостерег Шуневич интернет-пользователей в эфире программы "Главный эфир" на "Беларусь 1".


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