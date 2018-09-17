Официально: Китайские банки поддержали санкции против России 4 17.09.2018, 8:02

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Информацию подтвердил глава представительства ЦБ России в КНР .

Коммерческие банки Китая задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи. На это пожаловался глава представительства ЦБ России в КНР Владимир Данилов, которого цитирует ТАСС.

Хотя де-юре Пекин не вводил никаких санкций против России, банки ссылаются на западные санкции в качестве причины отказа в обслуживании платежей. По словам Данилова, под блокировку попадают транзакции даже тех компаний, которых нет ни в каких санкционных списках.

Вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков отметил, что проблемы существуют, и нужно искать способы их разрешения. Однако, как отмечает «Росбалт», трудности начались довольно давно и продолжаются до сих пор. Еще в июне 2015 года первый зампред ВТБ Юрий Соловьев жаловался на то, что китайские банки отказываются проводить операции с российскими.

Основной валютой российско-китайских расчетов по-прежнему остается доллар, несмотря на усилия российских властей по переводу сделок на рубль и юань.