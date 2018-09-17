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МАЗ продает автобусы в Украину по заниженным ценам

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  • 17.09.2018, 9:59
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Фото пресс-службы Львовского городского совета

Первые автобусы доставили в конце августа.

До конца года в украинском городе должно быть 100 МАЗов, также Львов обновит автопарк 50 автобусами местного предприятия «Електротранс», сообщает «Белсат».

Белорусские автобусы приобретали в лизинг. Они имеют немецкое комплектование и электронное табло, но не оснащены кондиционерами. Стоимость одного автобуса – 122 тыс. евро (вместе с пошлиной).

Заместитель главы жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Андрей Билый рассказал, что сначала присматривались к турецким автобусам, однако в итоге отдали предпочтение белорусским.

«Я понимаю, возможно, для правительства Беларуси было принципиально войти во Львов, и, наверное, большую часть они взяли на себя. Демпингуя, по-сути, правительство Беларуси финансировал развитие общественного транспорта во Львове», – отметил Андрей Билый.


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