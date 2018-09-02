Бывший министр труда: Игнорируйте «тунеядские» комиссии 21 2.09.2018, 9:02

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Источник: ria.ru

Как не попасть в «базу тунеядцев».

С 1 сентября в Беларуси по инициативе Министерства труда запустили «базу тунеядцев» - список данных, который поможет властям выявить белорусов, не занятых в экономике.

Работодатели с помощью специальной программы теперь будут ежеквартально предоставлять государству информацию о задействованных у них работниках. Передать нужно имена занятых работников, их паспортные данные, а также информацию о месте регистрации. Получить доступ к «услуге» могут все госорганы Беларуси. Не попавшие в список граждане будут автоматически считаться не занятыми в экономике, то есть относящимися к категории «тунеядцев».

К чему приведет введение в действие «баз тунеядцев»? На вопросы Charter97.org отвечает экс-министр труда Беларуси Александр Соснов:

- По большому счету, основная часть этой базы в разрозненном виде существовала и раньше. Практически все эти данные можно было получить по милицейским каналам. Но, видимо, властям показалось, что этого мало.

Ведь данные МВД, во-первых, не настолько сконцентрированы, а во-вторых, ориентированы на поиск преступников и людей с криминальным прошлым.

А вот тех, кто не работает, по такой базе было не найти. Ведь после советских времен статью о «тунеядстве» отменили и даже закрепили в Конституции право не работать. Сейчас это право пытаются каким-то образом отобрать, но не открыто, путем изменений в основном законе, а, что называется, явочным порядком, де факто.

Ведь для властей неработающий «тунеядец» куда страшнее, чем уголовный рецидивист. Поэтому и сделана попытка объединить все данные о гражданах в одном месте.

Но успеха эта попытка не будет иметь. Кто хочет – сможет уйти этого контроля и не попасть в базу данных.

- И каким образом это можно сделать?

- Очень просто. Например, не работать в Беларуси, как это делает все больше и больше наших сограждан. Для такого человека единственный вариант попасть в базу данных – это если его остановит на улице слишком дотошный госслужащий и начнет «пробивать», есть ли он в базе «тунеядцев».

С другой стороны, даже в этом случае человек может не давать о себе данных и предоставить бюрократии возможность долго и нудно «пробивать», где он на самом деле работает или не работает.

Боюсь, власти сами еще толком не знают, что им с этой базой «тунеядцев» делать и как исполнять декрет №1. Получилось как обычно: сказали «А» и не могут вспомнить, какую букву говорить потом.

Думаю, что создатели базы данных нарисовали себе в голове идиллическую картину: все работают на госпредприятиях от «звонка» и до обеда, а если в рабочее время кого-то увидели на улице, то к нему сразу будут подходить, останавливать и проверять на «тунеядство».

Но времена уже не те – из глупой затеи может ничего не выйти. Кроме глупых и неадекватных попыток вмешиваться в личную жизнь граждан. Чем власти занимаются давно – с фанатизмом и упорством, достойным лучшего применения.

- Возвращая к жизни декрет о «тунеядцах», власти подчеркивали его якобы важность для экономики. Даже название для безработных придумали – «не занятые в экономике». Имеет ли эта база данных что-то общее с задачами экономического развития?

- Ничего общего с экономикой ни декрет, ни электронная база «тунеядцев» не имеют. Думаю, здесь есть только одна тщательно скрываемая цель: забрать деньги у тех, кто работает за пределами Беларуси. Все остальное, как говорится, от лукавого.

Риторика о «незанятых в экономике» призвана скрыть провал популистских лозунгов о зарплате «по пятьсот». Это своего рода мелкая месть для тех, кто решил искать и нашел нормальную зарплату за рубежом, желание покопаться и в их карманах.

А что касается экономики, то здесь поезд для Лукашенко давно ушел. Двадцать четыре года назад надо было создавать институциональную среду для развития экономики, облегчать условия для вхождения в бизнес. Не надо было душить предпринимателей, не надо было крышевать бандитские структуры. А сейчас остается только искать мелочь по карманам граждан.

- Если, как вы сказали, база данных создается с прицелом на работающих за границей, то как ее будут наполнять? Запрашивать данные у иностранных фирм?

- Могут и попробовать. Но вряд ли им кто-то ответит. Еще чего не хватало заграничным фирмам – вступать в переписку и отсылать данные о своих работниках каким-то сомнительным комиссиям в Беларуси.

Поэтому, потерпев здесь фиаско, начнут действовать по привычным шаблонам, на которые только и способны по уровню своего мышления. То есть, как я уже говорил, останавливать на улице и проверять на «тунеядство».

Как раньше, при крепостном праве, спрашивали: «Ты чьих будешь?» Надо было либо барина назвать, либо показать «вольную грамоту». А сейчас будут искать в базе: если не закреплен человек за каким-то предприятием, то его надо добавить в базу «тунеядцев».

Думаю, что власти именно так видят реализацию своих замыслов. И такие эксцессы могут начаться. Но вряд ли это примет серьезный размах.

- Почему?

- Потому что действие порождает противодействие. Если милиция или какие-то уполномоченные «дружинники» начнут хватать людей на улицах и «пробивать» их на тему «чьих будешь?», ответ может последовать очень быстро и неожиданно.

Вспомните, как перегнули палку с декретом №3 в 2017 году, спровоцировали массовые протесты и вынуждены были «отыграть» назад. Такая ситуация может повториться и сейчас. Если тунеядские комиссии «перейдут Рубикон» - протесты могут их отрезвить.

Согласитесь, что мало кому понравится грабеж среди бела дня на улице. А сценарий для приехавшего с заработков белоруса именно такой, если его хотят проверить на «тунеядство». Даже если его деньги лежат в иностранном банке, внутренний протест такой инцидент обязательно вызовет. Это же банальный грабеж!

Думаю, власти больше рассчитывают на то, что люди сами испугаются нового декрета и электронных баз данных – и пойдут сдаваться. Вот этого нам ни в коем случае делать не стоит. Лукашенко пытается взять на испуг, реальных механизмов для того, чтобы вывернуть карманы у всех, у него нет. А попытки грабить среди бела дня только обозлят людей – и уже придет черед испугаться самой власти.

- Кстати, об испугах власти. Недавно Лукашенко заявил, что его главный страх – экономика.

- У Лукашенко действительно есть закоренелый страх. И он связан с непониманием того, как работает современная экономика. Он еще загряз, завис, загруз в старых советских догмах.

Поэтому он не видит другого пути, кроме как заставить людей работать из-под палки. Мог бы уже сообразить, что так работать – неэффективно. Это было неэффективно еще в начале предыдущего тысячелетия в Римской империи, когда из-под палки заставляли работать рабов. Но и тогда это уже было ущербным явлением, потому и империя распалась.

И система Лукашенко приходит в упадок, потому что она не способна заинтересовать людей в эффективной работе и действует пещерными методами.