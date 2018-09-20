Искусственный интеллект придумал рецепт новой пиццы 20.09.2018, 13:01

Студенты уже приготовили блюдо по инструкции нейросети.

Ученые Массачусетского технологического института обучили искусственный интеллект составлять рецепты пиццы, пишет CNBC.

Студенты уже приготовили блюдо по инструкции нейросети, сообщает «Нож».

Прежде чем выдавать собственные рецепты, алгоритм обработал сотни уже существующих. Ученые хотели, чтобы искусственный интеллект понимал, какие продукты хорошо сочетаются между собой.

Нейросеть создала несколько рецептов: пицца с черникой, шпинатом и сыром фета, с беконом, авокадо и персиком, с фасолью, сладким картофелем и сыром бри, а также с креветками, итальянскими колбасками и вареньем. Последний вариант студенты университета приготовили вместе с приглашенным шеф-поваром, который дополнил блюдо щепоткой руколы.

«Искусственный интеллект здесь, чтобы помочь нам во всём — от приготовления пиццы до создания одежды. Он не заменит нас», — рассказывает Пинар Янардаг, одна из разработчиков нейросети.

Она запустила в университете челлендж «Как сгенерировать (почти) всё, что угодно», который должен доказать, что люди и ИИ могут мирно сотрудничать. Каждую неделю студенты вместе с алгоритмом будут создавать что-то новое, например парфюм или картину.