Как князь-эмигрант полонез сочинил 2 3.09.2018, 15:11

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Семья Огинских - цвет литвинского шляхетства.

Печальный и тоскующий полонез Огинского стал символом утраченного. потерянной страны, которая пала под натиском внешнего врага и внутренних распрей. Писал музыку Михал Клеофас Огинский для себя, не для славы. Но вышло так, что бессмертный полонез вознес своего создателя на пьедестал. И как-то забылось потомками, что литвины обязаны Михаилу Клеофасу не только чудесной музыкой. Немало сил посвятил Огинский спасению отечества, Великого Княжества Литовского, пишет Инга Хэслер для сайта litvin.pl.

Будущего композитора (родился 25 сентября 1765 года в поместье Гузов в Мазовецком воеводстве, под Варшавой) готовили с детства к карьере государственного деятеля. Воспитывали в духе Века Просвещения, гуманизма славного 18-го столетия. Семья Огинских -- цвет литвинского шляхетства.

Предки Михаила сражались с турками, татарами, московитами, управляли страной. К примеру, прадед исполнял обязанности Витебского воеводы, дед и отец служили Трокскими воеводами, родной дядя Казимир Огинский был наделен сеймом и королем правами Виленского воеводы и Великого гетмана Литовского. И молодому Михалу Клеофасу также полагалось идти по жизни путем предков.

Учитель Михаила Жан Ролен (Jean Rolayn) был приглашен отцом Клеофаса из Европы за большой гонорар. Француз воспитывал наследника австрийского престола, будущего императора Леопольда II.

Система Ролена сочетала умственные занятия с физической культурой. Воспитаннику назначалась полезная диета, которая подкрепляла силы при изучении наук. И уже в детстве Михаил Клеофас демонстрировал удивительные способности, занимаясь математикой, физикой, риторикой, многими серьезными науками по десяти часам в день. Учился он и музыке.

Уроки брал у Осипа Козловского, российского композитора, автора музыки для первого гимна Российской империи «Гром победы, раздавайся!».

Стать композитором-профессионалом помешала Михаилу Огинскому политика. В 19-летнем возрасте (1784 год) его выбирают в сейм. Потом была королевская дипломатическая служба в посольствах Речи Посполитой в Голландии и в Британии. Огинский стал самым молодым министром финансов Европы -- в 28 лет ему доверили казну Великого Княжества Литовского, наделив титулом подскарбия.

После войны 1792-94 годов, закончившейся разделом Речи Посполитой, Огинский бежит из страны, переодевшись лакеем. Рискуя жизнью, добирается до Вены. Здесь ему с женой Изабеллой приходится жить под чужими именами. За голову бывшего вельможи Великого Княжества русскими властями назначена денежная премия. Его разыскивают шпионы императрицы Екатерины Великой.

Ищут его и шпионы прусского короля. Спасение и покой обрести невозможно. Нет и денег -- имения реквизированы оккупантами, русские власти отдали земли Огинских новым владельцам. приходится переезжать из одной страны в другую. В Венеции жена бросает бывшего подскарбия.

Но Огинский встречается в Италии с бывшими участниками польско-русской войны. В Северной Италии генерал Домбровский формирует польские легионы. Литвины и поляки не теряют надежды отвоевать Родину у захватчиков. Михаил Клеофас принимает на себя сложную миссию -- под видом француза-купца Жана Риделя ему необходимо пробраться в Стамбул, чтобы уговорить турок напасть на Россию. Только так, полагают товарищи Михаила, можно вернуть инициативу в борьбе.

С зимы до осени 1795 года Огинский пытается получить аудиенцию у султана, обрести влиятельных покровителей среди турецких вельмож. Но дело провалено, нужно возвращаться в Италию. Путь лежит через Польшу. В Кракове его узнают агенты австрийского правительства: портрет изгнанника распространен среди спецслужб трех монархий. С помощью взятки удается отделаться от полицейских.

В 1797 году Огинский встречается с молодым генералом Бонапартом, предлагает ему присоединиться к походу против России и Пруссии во имя независимости Речи Посполитой. У Наполеона были иные планы, он отправился в Египет.

Неожиданно покровительство изгнаннику оказал голландский король Вильгельм V, который знал бывшего посла ВКЛ. При протекции Вильгельма Огинский получил прощения у короля Пруссии с обязательством не выдавать беглеца России.

В 1801 году судьба одаривает эмигранта милостями. При дворе нового российского царя имеет немалый вес Адам Чарторыйский, польский магнат. Он устраивает амнистию для Огинского и всех участников восстания Костюшко. Огинскому возвращаются земли, поместье Залесье в Беларуси, под Сморгонью.

В 37 лет, кажется, обретен покой, есть надежное пристанище. Но Михаилу не везет в семейных делах. Первая жена бросает его. Вторая постоянно изменяет, швыряет на ветер деньги.

К 1815 году Михаил Клеофас получает почетное звание сенатора Российской империи. Император Александр Первый старается приблизить к себе бывшего политического деятеля Литвы. Но Огинский служить не желает. В 1817 году он отказывается от сенаторских обязанностей, уезжает в Италию. Предлог -- слабое здоровье, сильная подагра.

На досуге Михаил сочиняет музыку, пишет полонезы, сонаты, песни. В основном композиции для фортепиано. Все его творения были собраны в издании 1831 года -- свыше 60 пьес. Среди них был и знаменитый полонез "Прощание с Родиной".

Осенью 1833 года Огинского не стало. Великого литвина похоронили в Пантеоне выдающихся личностей, что во флорентийской церкви Санта Кроче. Рядом с ним покоились величайшие итальянцы, гении мира -- Галилео Галилеей, Микеланджело Буонарроти, Джоаккино Россини, Никколо Макиавелли.