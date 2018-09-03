Audi начала производство абсолютно новой модели 2 3.09.2018, 18:05

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Марка из Ингольштадта объявила, что бельгийский завод компании начал выпуск кроссоверов e-tron.

Презентация новинки состоится только 17 сентября. Пока же пресс-служба марки опубликовала единственную фотографию, на которой электрический паркетник ярко-красного цвета укрыт серебристым покрывалом. В сообщении также указано, что выпуск e-tron налажен на заводе под Брюсселем, где ранее собирались хэтчбеки Audi A1, передает auto.mail.ru.

Впрочем, ранее Audi неоднократно публиковала фотографии предсерийных экземпляров, которые были не слишком старательно замаскированны камуфляжем. Если верить этим снимкам, серийная версия модели не будет отличаться одноимённого концепта 2015 года.

Предполагается, что товарная версия кроссовера получит литий-ионную батарею ёмкостью 95 кВт∙ч и пару электромоторов, суммарно выдающих 360 л.с. На одной зарядке электрический кроссовер Audi сможет преодолевать до 400 км. А главной фишкой кроссовера станет большое количество дисплеев в интерьере — их там сразу пять (!).

Два из них располагаются на дверях и заменят традиционные боковые зеркала. И именно Audi e-tron станет первым серийным кроссовером, у которого не будет зеркал заднего вида.

Предварительно сообщается, что стоимость модели E-Tron составит около 66 тысяч евро. В продажу машина, скорее всего, поступит в начале 2019 года. Модель станет первым из трех электрических автомобилей, которые Audi планирует выпустить к 2020 году.