Белорус купил и восстановил автомобиль, а ГАИ отменила его регистрацию 5 5.09.2018, 10:46

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Последствия правового вакуума и молчания госорганов.

Автомобилисты знают, что залог успеха ремонта любого автомобиля в любом состоянии - золотые руки. И действительно, настоящие мастера умеют создать все из ничего. Как ни странно, помеха здесь может быть только одна - наши законы, точнее, виртуозное ими маневрирование.

В редакцию ABW.BY обратился читатель, который приобрел аварийный автомобиль для восстановления. Восстановить-то он его восстановил, только вместо автомобиля по факту приобрел груду железа.

"Главные мои проблемы начались не во время ремонта, как того можно было ожидать, а когда я пригнал свой автомобиль на регистрацию в МРЭО. Не знаю почему, но у инспектора возникли подозрения по поводу его состояния и легальности. Действительно, во время ремонта автомобиля заменили крышу, производили сварочные работы. В итоге машину проверяли три месяца на экспертизе, после чего эксперт написал, что "на соединениях деталей незаводской герметик", но сказать, что VIN видоизменен, "не представляется возможным". По результатам заключения эксперта учет моего транспортного средства в МРЭО аннулировали, ссылаясь на п.22 постановления Совмина РБ №1849 от 31.12.2002.

22. Не подлежат регистрации транспортные средства:

- собранные из запасных частей, кроме собранных в организации, имеющей соответствующее разрешение…

Для меня это было полной неожиданностью. Что значит "из запасных частей" и какие именно организации считаются "имеющими соответствующее разрешение"? После такого поворота я отправил письмо в Совет Министров Беларуси с вопросом, что они подразумевают под данными терминами. Но мой запрос из Совмина переправили в МВД, оттуда - в УВД. Помогите разобраться".

Как видим, сотрудники областного управления ответа на поставленный вопрос тоже не дали:

Если резюмировать, получается так: "Не мы издавали документ - не нам его и трактовать". Но постановление утверждал Совет Министров, который и поручил профильному ведомству - МВД - дать разъяснения в соответствии со своими полномочиями.

Получается, что органы государственной власти, принявшие законодательные нормы и руководствующиеся этими нормами в своей работе, просто решили водить гражданина по кругу, не давая никаких пояснений.

Но закон на то и закон, чтобы его мог прочесть и однозначно понять любой человек, тем более юрист. Поэтому в условиях вакуума от властей мы решили высказать свое мнение на этот счет.

Итак, автомобиль 2013 года выпуска был приобретен в аварийном состоянии для восстановления. Транспортное средство имело государственную регистрацию и при продаже было снято с учета с отметкой: "А/м механически повреждена, справка о ДТП". Учитывая состояние, восстановление оказалось не из дешевых, но на автомобиле присутствуют все номерные таблички, соответствующие цвету, марке автомобиля и стране назначения. Отказать ему в регистрационном учете как якобы "собранному из запасных частей" - основание спорное сразу по нескольким моментам.

Во-первых, сколько таких "запасных частей" в процентном или количественном соотношении должно быть в общей массе автомобиля, чтобы признать его "собранным из запасных частей", в документе не указано. С таким подходом замена крыла, капота или двери тоже может считаться сборкой из запасных частей. А претензии к сварке обрубают, к примеру, возможность элементарной замены ржавых порогов.

Во-вторых, в п.22 постановления используется и такая оговорка: "… кроме собранных в организациях, имеющих соответствующее разрешение". Рассуждая логически, "организациями, имеющими соответствующее разрешение" следует считать все сертифицированные СТО. А иначе о каком еще разрешении может идти речь? То есть, если восстановительные работы по автомобилю проводились на сертифицированной СТО, оснований считать такой ремонт незаконным нет. СТО достаточно иметь документы, подтверждающие легальность своей деятельности, сам факт проведенного ремонта и перечень проведенных работ.

Теперь посмотрим, на что обратили внимание сами эксперты Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Основной вопрос, который перед ними был поставлен, - какой идентификационный номер у предоставленного на исследование автомобиля и подвергался ли этот номер подделке? Как говорилось выше, эксперты и в этом случае использовали привычные обтекаемые формулировки "ответить на вопросы не представилось возможным". Но тут важны сами аргументы, которыми апеллируют специалисты.

Выдержка из заключения: "При исследовании кузова автомобиля было установлено, что передняя и задняя части автомобиля, крыша со стойками и днище автомобиля соединены сварными швами с наслоениями незаводского светло-серого герметика и окрашенными на некоторых участках дополнительными слоями ЛКП черного цвета. Характер выполнения соединений в данных местах свидетельствует о том, что они выполнены не в заводских условиях. Форма, расположение и взаиморасположение данных участков образуют замкнутые контуры, что позволяет разделить кузов на несколько самостоятельных частей, в том числе и днище автомобиля с рельефным обозначением идентификационного номера автомобиля".

Эксперт установил, что кузов собран из нескольких частей, соединенных не в заводских условиях. Однако ответить на вопрос, является ли данный факт свидетельством видоизменения VIN либо же это выполнено в ходе проведения кузовных ремонтно-восстановительных работ, не представляется возможным. Однако "все сомнения трактуются в пользу обвиняемого", а раз факт подделки VIN не установлен, значит, использовать его при принятии вердикта государственный орган просто не имеет права.

Для полноты картины эксперты отметили механические изменения и номера двигателя: читаемыми здесь оказались только четыре цифры. Сам владелец пояснить этот момент не может, поскольку при покупке и регистрации автомобиля все внимание уделяется номеру кузова. Впрочем, и этот факт нельзя считать основанием для отказа в регистрации.

В итоге получаем, что ни один из аргументов ГАИ не выдерживает критики, но поставить автомобиль на учет владелец не может.

И главная проблема здесь даже не в том самом п.22 постановления №1849. Безопасность ТС, ездящих по нашим дорогам, безусловно, превыше всего. Поэтому контроль за тем, из чего собираются машины и где они ремонтируются, должен быть.

Но в таком случае должны быть четкие стандарты, что можно делать, а что нельзя. Какие работы можно заказать на любой официальной СТО, а для каких потребуются дополнительные испытания. Пока же у не желающих давать пояснения государственных органов методика одна, "потолочная": хочу - ставлю на учет, не хочу - не ставлю.