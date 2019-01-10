У российского лайнера МС-21 начались проблемы из-за санкций США 5 10.01.2019, 10:31

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Самолет может не сойти с конвейера.

Санкции США, введенные осенью этого года в отношении АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» («Ростех»), перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного «черного крыла» российского среднемагистрального самолета нового поколения — МС-21. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали два топ-менеджера отрасли, и это подтвердил высокопоставленный чиновник в аппарате правительства, пишет РБК.

По данным издания, речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries. С недавних пор под давлением Вашингтона отгрузка материала прекратилась, что грозит задержкой выпуска самолета в серию с планируемого 2020-го до 2025 года.

По данным издания, рассматривается несколько вариантов решения проблемы. Первый из них — найти возможность выпуска аналогов в России, но для этого нужны длительные ОКР (опытно-конструкторские работы) и сертификация, объясняют собеседники. Второй вариант предусматривает подключение к импортозамещению структур «Росатома». Проблема уже обсуждалась на совещании с правительством, знают собеседники газеты. Однако сейчас в России нет предприятий, производящих такие авиакомпоненты, и прогнозировать сроки для ОКР крайне сложно, поясняют они. Третий вариант, самый радикальный, — избавиться от композитов в МС-21 и перепроектировать крыло и киль в металле. Однако удлиненное композитное крыло заявлялось как одно из конкурентных преимуществ лайнера, напоминает издание.

В «Ростехе» проблему назвали надуманной, пишет «Коммерсантъ». Там заверили, что есть как надежные зарубежные поставщики композитов, так и собственные разработки. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова изданию заявили, что в правительстве в деталях знакомы со всем, что происходит с МС-21. Там также заверили, что проблем, ставящих проект под угрозу, на данный момент нет. В ОАК тоже не видят проблемы. Там подчеркивают, что в России есть мощности, компетенции и поставщики, необходимые для создания полимеров. Санкции в отношении «Аэрокомпозита» в ОАК связывают с конкуренцией в нише высокомаржинальных среднемагистральных самолетов.

«Аэрокомпозит» и ОНПП «Технология» имени Ромашина попали под санкции США в сентябре минувшего года. Наряду с ними в санкционном списке оказались также конструкторское бюро «Авиадвигатель», научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (АО «НПК «СПП») и Воронежский НИИ «Вега». Все они попали в черный список Минторга США за поддержку деятельности российских компаний из военной аэрокосмической отрасли.

МС-21 — ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, создаваемый корпорацией «Иркут» при участии Опытно-конструкторского бюро им. А.С.Яковлева (входят в состав ОАК). Серийное производство самолетов запланировано на 2020 год.