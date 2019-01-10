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Times: Что делают российские наемники в Судане?

  • 10.01.2019, 11:16
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РФ может увязнуть в еще одном зарубежном конфликте.

Корреспондент Times в Африке рассказывает, что в столице Судана были замечены русскоязычные наемники. Это вызывает опасения, что Кремль оказывает поддержку президенту страны Баширу в то время, когда по стране прокатилась волна антиправительственных протестов, сообщает ВВС.

По мнению издания, протестная активность - самая большая угроза, с которой столкнулась военная диктатура Башира за 30 лет у власти.

Times отмечает, что отправка российских наемников произошла в то время, когда Кремль ищет возможность развивать торговлю, безопасность и оборону в этой части африканского континента.

Российские власти, по сведениям издания, за последние два года запустили энергетические проекты в Республике Конго, Нигерии и Судане. Также российские компании вовлечены в 400-миллионный платиново-добывающий проект в Зимбабве, а также в крупный проект в Египте и 220-миллионный проект в Гвинее.

Редко появляющийся на публике президент Судана выступил перед своими сторонниками, и, имея ввиду начавшиеся в прошлом месяце протесты, заявил, что не позволит сделать с Суданом то, что сделали с другими странами.

В совместном заявлении, сделанном британскими, американскими, канадскими и норвежскими дипломатами, выражалось возмущение жестким подавлением мирных демонстраций, проведенном спецслужбами Судана.

Со ссылкой на оппозицию страны Times пишет, что замеченные в городе наемники работают на компанию "Вагнер", которая проводит стратегические и практические тренинги для суданской разведки и спецслужб.

В подтверждение своих слов представители оппозиции продемонстрировали фотографии десятков белых мужчин в камуфляжной форме, передвигающихся на бронированной технике и патрулирующих антиправительственные митинги в Хартуме.

Газета отмечает, что, по мнению аналитиков, Башир, как и Башар Ассад, скорее допустит начало гражданской войны, что отречется от власти из-за страха перед Гаагским трибуналом.

В своем анализе газета напоминает, что СССР был крупнейшим поставщиком оружия и консультантов в африканские страны, тогда стремившиеся сбросить оковы европейской колонизации.

Также в те времена Москва эксплуатировала межэтнические разногласия и конфликты, чтобы культивировать антизападные настроения среди коренного населения африканских стран.

Но после распада СССР влияние Москвы в регионе сошло на нет. Теперь же, по мнению Times, борющийся с гегемонией США Путин начал вновь развивать коммерческие и оборонные связи со странами континента. Такая политика российских властей также помогает открыть этот рынок для российских компаний, попавших под американские санкции.

Так что у России есть все основания поддерживать правящие режимы против повстанцев и оппозиции, полагает газета.


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