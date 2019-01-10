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Маргелов: Оснований для улучшений в Беларуси практически нет

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  • 10.01.2019, 13:10
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Виктор Маргелов

Поводов для ухудшений намного больше.

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов в комментарии «Салідарнасці» подвел итоги прошлого года и дал прогноз на 2019-й.

«Прошлый год оставил противоречивые чувства»

Из положительного в прошлом году Виктор Маргелов отметил, что для белорусской экономики это был период стабилизации, отсутствия падения. Вместе с тем наблюдалась монополизация во многих отраслях и рост неплатежей.

– Говорят, что 2018 год был достаточно благоприятный в плане внешнеэкономической конъюнктуры, были подвижки в развитии малого предпринимательства (создано порядка 7 тысяч предприятий). Но общая атмосфера среди предпринимателей достаточно тяжелая. Потребительский рынок не растет, и к тому же распределяется в пользу крупных игроков, а они усугубляют ситуацию неплатежей, – сказал Маргелов. – Самое плохое, что не вырабатывается реальная стратегия выживания с учетом имеющихся вызовов и накапливающихся проблем. Топчемся на месте и занимаемся мелочевкой.

«На деле никакой разницы между старым и новым правительством пока не чувствуется»

В середине года глава государства сменил руководство правительства, на смену Андрею Кобякову пришел Сергей Румас. Как сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства оценивает полгода работы нового состава Совмина?

– В риторике вроде больший упор делается на развитие малого предпринимательства. Но на деле никакой разницы вообще-то пока не чувствуется, – отметил Виктор Маргелов. – То же самое могут сказать о работе нового состава Совета по развитию предпринимательства при президенте (во главе с Александром Турчиным действует больше года – С.) Не вижу никакой разницы в результатах его работы по сравнению с предыдущим составом. За исключением того, что в старом составе из пяти ведущих бизнес-ассоциаций представительство имели четыре, а в новом только две. Поэтому организованное деловое сообщество на работу Совета влиять не может.

«Коррупционные дыры остаются»

В прошлом году страну потрясло своим масштабом дело о коррупции в Минздраве. Поспособствует ли это уменьшению уровня коррупции в Беларуси?

– В определенной степени да. Хотя многие системные проблемы не решены таким образом, чтобы это не привело к последующим коррупционным делам. Скажем, изменены правила закупки лекарств в нашу страну, но остаются большие сомнения, что эта система окажется эффективной. Она позволяет кое-кому жить нелохо, дорого продавая лекарства в Беларуси. Дырки остаются и в других сферах, – сказал Виктор Маргелов. – Думаю, на некоторое время коррупционеры притихнут, но говорить о том, что мы о них совсем забудем, преждевременно.

«Будем надеяться, что Бог даст нам хотя бы еще этот год прожить в таких обстоятельствах»

Прогноз Виктора Маргелова на 2019 год оптимистичным не назовешь:

– Будем надеяться, что Бог даст нам хотя бы еще этот год прожить в таких обстоятельствах и даст нам ума сообразить, как дальше справляться со стоящими вызовами. Есть риски, что уже в этом году начнутся серьезные кризисные явления в мире: из-за торговых волйн, обстановки на Ближнем Востоке и другого. В любой момент может произойти то, что приведет к серьезным негативным экономическим последствиям, в том числе, в Беларуси

Оснований ожидать каких-то улучшений практически нет. Только если мы что-то придумаем и сделаем своим умом и трудом. Оснований для ухудшений намного больше.


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