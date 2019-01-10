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В Польше постоянно растет число рабочих мест

  • 10.01.2019, 13:18
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В 2019 году безработица в стране будет снижаться.

Заместитель министра семьи, труда и социальной политики Польши Станислав Швед прогнозирует в этом году дальнейшее снижение уровня безработицы, сообщает «Радио Польша».

По его оценке, уровень безработицы Польши в декабре 2018 года, который составил 5,9%, является одним из лучших показателей в Европе. Он добавил, что небольшой рост показателя в декабре – это нормальное явление.

«Прежде всего, на рост уровня безработицы в декабре прошлого года повлияло окончание сезонных работ, ведь в этот период больше людей обращаются в управления труда и занятости. Поэтому данный показатель является хорошим. Кроме того, он самый низкий в истории, начиная с 1990 года, если мы говорим о показателях за декабрь», - сказал Станислав Швед.

Замминистра семьи, труда и социальной политики подчеркнул, что в настоящее время в Польше постоянно растет число рабочих мест. В прошлом году их количество увеличилось на более чем 700 тысяч. В стране работает более 16 миллионов 600 тысяч человек. Без работы осталось меньше миллиона граждан.


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