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Минобороны ЦАР: В стране может появиться российская военная база

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  • 10.01.2019, 13:36
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Страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

Россия может создать военную базу в Центральноафриканской республике. Это предусмотрено подписанным ранее соглашением о военном сотрудничестве ЦАР и Москвы. Об этом заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра, сообщает «Радио Свобода».

Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве было подписано в августе. Как пишет РИА Новости, после этого в Беренго создали центр обучения центральноафриканских военных: российские инструкторы учат их обращению с оружием и методам ведения боя. Начальник Генштаба ЦАР, по словам Койяра, приезжал на учебу в Россию.

О присутствии российских военных в ЦАР, однако, сообщалось и ранее. Первые сообщения об их присутствии в африканском государстве относятся к началу 2018 года. Уже тогда газета Le Monde писала, что они расположились во дворце бывшего диктатора Жана-Беделя Бокассы.

В марте 2018 года замдиректора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин заявил, что в ЦАР были командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих этой страны.

Однако наблюдатели отмечали, что число вооруженных россиян в республике заметно больше заявленного. Появились предположения, что речь идет о бойцах так называемых частных военных компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.

В июле 2018 года в ЦАР были убиты трое российских журналистов - Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Как сообщалось, они занимались поиском информации о деятельности российских ЧВК в ЦАР.


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