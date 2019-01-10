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Лукашенко: Я напомнил Путину о единой валюте и органах власти

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  • 10.01.2019, 13:47
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Диктатор обсудил с правительством итоги переговоров с правителем РФ.

Лукашенко 10 января провел совещание о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему «развитию интеграционных направлений». Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

«Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси», — сказал Лукашенко.

Лукашенко напомнил, что Беларусь и Россия в свое время подписали договор о создании «союзного государства» и развивали свои отношения, строго следуя этому документу. «Мы должны были в свое время принять «конституционный акт», то есть «конституцию союзного государства», и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика и так далее. Россия отказалась в свое время идти этим путем. Я это напомнил президенту России, он сказал: «Да, так и было». Встает вопрос: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы вместе можем без всякого давления пойти», — отметил Лукашенко.

«Год предстоит нелегкий»

Открывая совещание, диктатор напомнил, что праздники закончились.

«Нет необходимости говорить, что праздники закончились и надо интенсивно включаться в работу. Год предстоит нелегкий, — отметил Лукашенко. — Нет необходимости, потому что мы не отдыхали так, как наши соседи, неделю-две. Мы давно приступили к работе, поэтому настроены на нужный лад».

Во время совещания правитель предложил обсудить вопросы экономического и общественно-политического развития Беларуси в 2019 году. «Много об этом говорится и о том, что это предвыборный год — это действительно так. У нас достаточно вопросов, которые надо решать лучше, чем они решаются в настоящее время», — сказал диктатор.

По его словам, предстоит обсудить в том числе вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, взаимодействием стран в формате ЕАЭС и ОДКБ. Отдельное внимание правитель намерен уделить итогам переговоров с президентом России, которые состоялись в конце декабря прошлого года.

«Все это подлежит обсуждению, чтобы не было никаких недомолвок и, главное, чтобы у вас не оставалось каких-то сомнений по поводу решения чувствительных вопросов для нашей страны», — добавил Лукашенко.


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