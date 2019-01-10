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Помпео: США - Сила добра для Ближнего Востока

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  • 10.01.2019, 18:06
Майк Помпео
Фото: Reuters

Госсекретарь CША назвал Иран врагом, который пытается дестабилизировать весь регион.

Америка – это сила добра для Ближнего Востока – заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Каире с речью о политике Соединенных Штатов в регионе, сообщает "Радио Свобода".

Помпео отметил важность стратегического партнёрства между Соединенными Штатами и Египтом. При этом он подверг критике предыдущую администрацию США и лично президента Барака Обаму, которые, по его мнению, не оказали странам Ближнего Востока достаточной поддержки в борьбе с терроризмом. Он напомнил и о протестах в Иране в 2009 году, которые, по мнению госсекретаря, не были поддержаны США в достаточной степени.

Помпео назвал Иран "врагом" Соединенных Штатов, который пытается дестабилизировать весь регион.

По словам госсекретаря, при Обаме Америка в значительной степени "ушла" с Ближнего Востока, а при администрации Трампа возвращается в регион, поскольку "всюду, откуда уходит Америка, наступает хаос". По словам госсекретаря, Америка и ее союзники сыграли роль освободителей для жителей Ирака и Сирии, где были разгромлены отряды террористической группировки "Исламское государство". При этом Помпео отметил, что Америка никогда не будет "оккупантом" и не стремится к доминированию над странами Ближнего Востока.

Говоря о Сирии, Помпео отметил, что США будут добиваться ухода иранских вооружённых формирований из этой страны. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не будет оказывать помощи Дамаску в восстановлении страны, если не будет достигнуты политические договорённости между Башаром Асадом и его противниками.


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