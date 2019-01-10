Пока взрослые снимали пожар на телефон, слуцкий подросток спасал человека 3 10.01.2019, 19:03

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Даниил Жданко

Фото: Ольга Кононович

15-летний житель Малой Падери Даниил Жданко не побоялся кинуться в горящий дом, чтобы спасти соседа.

Он выбил входную дверь, но не смог войти из-за огромного клуба дыма, который вырвался из помещения ему в лицо. Проезжавший мимо Валерий Барцевич, водитель «газели» Слуцкого центра соцобслуживания, вынес из горящего дома полуживого хозяина 66-летнего Валерия. Соседи и участники событий рассказали «Кур'еру», как всё было.

Мальчик учится в девятом классе Слуцкой СШ № 13. Во вторник, 8 января, около трёх часов дня Даниил возвращался домой из школы. Он шёл по деревенской улице и, подходя ближе, увидел, что горит соседский дом. Рядом стояли пятеро взрослых. Из них пара пожилых соседей и трое молодых людей, которые снимали происходящее на телефон. Когда подросток забежал во двор, наблюдающие стали кричать, чтобы он не шёл в дом. Мимо проезжали люди, которые просто спрашивали, вызвали ли пожарных, и ехали дальше.

Даниил Жданко возле дома, в котором едва не погиб односельчанин

Фото: Ольга Кононович

Из рассказа парня

— Соседка что-то кричала, но я не понимал ничего и не знал, что делать. А рядом с горящим домом бегала собака. Я знаю, что собака бегает там, где её хозяин. Тогда я подбежал к дому и начал бить стёкла палками и кричать. Думал, что меня кто-то услышит и отзовется. Потом взрослые предложили мне выбить дверь, но на помощь никто не шёл, — вспоминает Даниил.

Парень сделал несколько попыток, чтобы выбить входную дверь. Когда она всё же поддалась, из проёма вылетел «здоровенный» черный клуб дыма, от которого подросток стал кашлять. Из-за угла появился неизвестный мужчина. Даниил крикнул, что в доме кто-то есть, ведь дверь была закрыта изнутри. Мужчина не растерялся и вбежал в горящий дом. В проеме, почти у входной двери, без сознания лежал хозяин.

Сотрудник социальной службы, водитель «газели» Валерий Барцевич был в деревне по работе вместе с сотрудницей. Когда они возвращались в город, на пути увидели горящий дом.

— Пламя было очень сильное и высокое. Метра полтора-два. Вижу, люди стоят вдоль дороги, кричат, что в доме кто-то есть. Я побежал с обратной стороны веранды через огород. Рядом бегал какой-то мальчик, подросток видимо. Я открыл дверь, но из-за дыма не было ничего видно. Ступил два шага, наткнулся на человека и вытянул его на воздух. Спас. Если бы я его не вытащил, он бы сгорел, — рассказал мужчина в беседе с корреспондентом газеты «Кур'ер».

Веранда сгоревшего дома

Фото: Ольга Кононович

Из рассказа соседей

Соседка Зинаида Валентиновна в тот день подошла к окну, чтобы поставить на зарядку мобильный телефон. Женщина увидела, что из соседнего дома валит сильный дым. Она сказала мужу, что у соседа пожар. Леонид Михайлович сразу вызвал МЧС.

— Мы с мужем выбежали на улицу и увидели, что идёт Даник из школы. Я попросила его посмотреть, висит ли замок с обратной стороны веранды. Потому как Валера обычно заходит через заднюю дверь, а впереди у него замок висит. Даня пошёл сразу же и стал выбивать дверь, а оттуда дым столбом. А потом видим, едет машина. Мы водителю стали кричать, что в доме есть человек. Он побежал и вытащил соседа, — рассказала Зинаида Валентиновна.

— Пожарная приехала быстро. С самой Нежевки за пять минут приехали. Молодцы! Валеру, когда вынесли, у него одна сторона лица и рука были обгоревшие. Если бы не Даник, мы бы и не знали, что в доме кто-то есть, — сказал Леонид Михайлович.

66-летний Валерий был доставлен в Слуцкую больницу с ожогами 2% лица второй степени и отравлением угарным газом.