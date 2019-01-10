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Помпео: США готовы к новым боевым действиям в Сирии, если это потребуется

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  • 10.01.2019, 19:25
Майк Помпео

В Вашингтоне надеются, что до этого не дойдет.

В случае необходимости США готовы к новым боевым действиям в Сирии, но в Вашингтоне надеются, что до этого не дойдет, заявил госсекретарь Майк Помпео в Американском университете в Каире, видеозапись выступления опубликована на сайте Госдепа США, передает РБК.

Помпео напомнил, что при администрации президента Дональда Трампа США дважды наносили удары по Сирии из-за применения правительственными силами этой страны химического оружия. «И мы снова это сделаем, хотя надеемся, что этого не потребуется», — сказал он.

В декабре 2018 года Трамп объявил, что американские военнослужащие покинут территорию Сирии. Он объяснил это решение тем, что их задача в этой стране выполнена, а силы «Исламского государства» побеждены.

О фактическом начале вывода войск Помпео рассказал 4 января, он отказался уточнить график, по которому военнослужащие будут покидать Сирию. «Я не хочу, чтобы противники точно знали, когда это произойдет», — объяснил он. Позже он заявил, что за время пребывания в Сирии американцам удалось уничтожить 99% ИГ.


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