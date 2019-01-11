Костюшко должен победить Суворова Игорь Мельников, istpravda.ru

11.01.2019, 20:38

Тадеуш Костюшко

Белорусская земля славится своими историческими личностями.

Благодаря таким людям, как Ф. Скорина, Л. Сапега, С. Будный, И. Домейко, Я. Колас, Я Купала - Беларусь знают во всем мире. Важное место в ряду белорусских исторических личностей занимает и уроженец Брестчины – Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшко. Однако, несмотря на то, что этого знаменитого человека, почитают, как национального героя в США, Польше и других стран, белорусы незаслуженно забыли эту историческую личность.

Парадокс заключается и в том, что до сегодняшнего дня в Беларуси почитают память русского полководца А. Суворова, кроваво подавившего восстание 1794 года. В чем же причина такой необычной ситуации?

На формирование исторической памяти белорусов влияло несколько идеологических направлений, основными из которых были российско-советское (проимперское), западное (пропольское) и национальное. С момента провозглашения независимости Беларусью, эти три направления ведут ожесточенную схватку за умы белорусов. Вторая половина 1980-х – начало 1990-х гг. были не только временем попыток экономических реформ и относительной либерализации общественной и политической жизни в СССР и в Беларуси, но и периодом строительство национальной идентичности через изучение исторического прошлого.

В это время отчетливо проявились две концепции – имперская и национальная. Если первое направление практически полностью заимствовало основные положения «западноруссизма», то конструирование национальной версии прошлого столкнулось с определенными сложностями, связанными с отсутствием воспоминаний о чем-либо значимом в национальной истории до середины XIX в. в умах большинства белорусов. Первым событием в исторической памяти, которое более-менее ложилось в концепцию национального строительства, было восстание под руководством К. Калиновского 1863 г. Связано это было с тем, что восстание, по мнению советских историков, носило, прежде всего «антицарский» характер. Более древние «значимые» события были заимствованы из российской истории. В этой связи не удивительно, что в столице советской Беларуси Минске появилась даже улица имени К.Калиновского.

После распада СССР в получивших независимость республиках начинает возрождаться интерес к национальной истории. Появляется новые исторические работы, возвращаются многие, ранее запрещенные темы. Тогда же, пожалуй, в первые, в Беларусь возвращается и Т. Костюшко. В стране были изданы первые масштабные работы по истории Восстания 1794 года и истории жизни нашего знаменитого земляка. В 1994 году в республике отпраздновали 200-летие событий 1794 года. Однако, все эти мероприятия проходили, как бы не заметно для обычных граждан Беларуси. В стране никто не переименовывал улицы имени А. Суворова, не изменял экспозицию музея в Кобрине. По-прежнему, продолжали набирать учащихся в Суворовские училища. В целом первая половина 1990-х гг. отличались жаждой познания белорусским обществом неизвестных ранее страниц своей истории, и ответом на этот информационный голод явилось появление целого ряда научно-популярных работ, в первую очередь по истории Беларуси периода Великого Княжества Литовского.

После изменения политической ситуации в Беларуси в середине 1990-х годов прошлого века, существенно изменилась и национальная концепция развития исторической науки. За основу вновь были взяты положения «западнорусизма» о «вечном стремлении белорусского народа к России». Провозглашенный курс на «Союз с Россией» и возвращение к догмам белорусской советской концепции исторического прошлого, привели к их заимствованию и в систему школьного исторического образования. За короткий промежуток времени из исторического обихода вновь стали исчезать события истории Беларуси, связанные с конфликтами ВКЛ и Речи Посполитой с Московской державой и Российской империей. Таким образом, под удар попала и история восстания 1794 года. Костюшковской тематикой продолжали заниматься лишь энтузиасты. В это же время белорусам вновь, как и в советское время продолжали прививать «западнорусские» ценности. Большими тиражами издавались учебники, в которых восстания 1794 под руководством Т. Костюшко, и 1863 под руководством К. Калиновского называются «реакционными», направленными не на защиту белорусского народа, а на восстановление польского государства. При этом данную концепцию поддерживали и белорусские государственные СМИ.

Ситуация немного изменилась в лучшую сторону, после того, когда частная инициатива брестских историков по возрождению родового дома Т. Костюшко в Меречевщине, совпала с решением белорусского правительства начать развитие национальной туристической отрасли. Лишь после того, когда исторические места, связанные с историей ВКЛ, в том числе и места связанные с историей Т. Костюшко стали активно посещать иностранцы, белорусские власти пошли на большую популяризацию средневековой истории Беларуси и среди собственных граждан. Стали издаваться буклеты, книги, туристические проспекты. Активнее к освещению досоветского прошлого Беларуси подключились и официальные газеты и телевидение.

Особо негативное влияние на формирование отношения современных белорусов к личности Т. Костюшко оказывает деятельность на территории Республики Беларусь организаций западнорусской направленности. Они по средствам своих изданий и интернет- ресурсов пытаются обосновать постулат об «искусственности» белорусской нации, а историю войн с восточным соседом относят лишь к «проискам поляков» и прочих «врагов славянского единства». В разряд недругов России представители западноруссизма в Беларуси записывают всех, кто участвовал в выступлениях против Российской империи на ее западных окраинах. То есть, и Т. Костюшко и К. Калиновский объявляются чуть ли не пропольскими «предателями белорусского народа». В свою очередь, русского военачальника А. Суворова и губернатора Н. Муравьева (вешателя), кроваво подавивших восстания 1794 и 1863 гг., объявляют национальными героями, спасшими белорусов от «ополячивания».

Сегодня белорусское общество, по сути дела, пожинает наследие советского имперского прошлого. Тогда белорусы знакомились со своей историей по учебникам в которых предлагалось российско-советское видение истории. Что говорить, если даже в белорусских советских учебниках Т. Костюшко даже не вспоминался. О нем молчала пятитомная энциклопедия «Истории Белорусской ССР, подготовленная в 1970-е годы Институтом истории АН БССР. В свою очередь, соседи белорусов, поляки (вместе с белорусскими националистами - И.М.) в учебниках, изданных в БССР, трактовались, как главные враги белорусского народа .

Вместе с тем, в те же годы в Кобрине открыли музей А. Суворова, именем этого русского полководца называли улицы практически в каждом городе республики. Белорусам навязывалась история, которая должна была идеологически подтверждать «нерушимое братство советских народов». О Т. Костюшко просто молчали. Героем же белорусов должен был стать человек, воевавший против этого народа. К сожалению, еще не все осознают, что Т. Костюшко воевал против крепостнической России и против ее имперской политики. А генералиссимус Суворов эту имперскую политику осуществлял.

По нашему мнению, для того, чтобы Т. Костюшко занял достойное место в общественном сознании современных белорусов, должны быть преодолены многие «постимперские» стереотипы мышления, которые были присущи советскому человеку. Сегодня уже очень сложно полностью перечеркнуть имя Т. Костюшко, вновь «выбросить» его из истории страны, ведь белорусы постепенно приходят к осознанию того, что именно они являются наследниками исторического прошлого ВКЛ, а значит, должны гордится государственными и историческими деятелями той знаменитой древней восточноевропейской державы». Современным белорусам, как и россиянам, необходимо понять, что у каждой страны есть собственные герои. Для России – это полководец А. Суворов. Для Беларуси – генерал Т. Костюшко. На одном из исторических форумов мне удалось прочитать великолепные слова: «Белорусы слишком долго изучали историю других государств, и почитали чужих героев, совершенно не задумываясь о том, что их родная земля дала миру сотни знаменитых личностей. Нам пора повернутся к своему прошлому лицом, ведь такой историей надо гордиться». По-моему, сказано в точку.

Игорь Мельников, istpravda.ru