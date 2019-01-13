«Роскосмос» против ФСБ: Россия может остаться без интернета 6 13.01.2019, 12:50

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Спецслужбы РФ могут запретить спутниковый интернет, но расплачиваться за это придется технологическим суверенитетом.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что Россия должна участвовать в проекте глобального спутникового интернета OneWeb, несмотря на сопротивление ФСБ. Об этом он заявил в интервью РБК. Он отметил, что понимает скепсис коллег из Федеральной службы безопасности (ФСБ), «но надо иметь в виду, что эта орбитальная группировка нашими партнерами все равно будет создана, хотим мы этого или нет», пишет «Форбс».

В октябре 2018 года представители ФСБ высказались против развертывания системы спутниковой связи OneWeb, потому что она потенциально несет угрозу национальной безопасности России и может использоваться в разведывательных целях.

Проект раздачи высокоскоростного интернета предусматривал создание низкоорбитальной группировки из 2000-4000 спутников. Проект поддержали Ричард Брэнсон и Qualcomm, а также Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group. Японский фонд SoftBank инвестировал в него более $1 млрд. Если Россия откажется от участия в проекте, его наземная инфраструктура может быть развернута на территории других стран, в том числе, по словам Рогозина, на территории Украины. При этом у России не будет никакой возможности контролировать его работу на своей территории.

В 2017 году специально для работы над созданием сети OneWeb с партнером «Роскосмос» создали предприятие «Уанвеб». Компания должна была получить разрешение на использование определенных радиочастот от Государственной комиссии по радиочастотам. По данным «Ведомостей», вопрос об этом несколько раз поднимался на заседаниях госкомиссии, но компания частот так и не получила.

Может ли OneWeb в принципе обойтись без России? Теоретически да, при этом Россия пострадает от этого сильнее. «Если Россия выйдет из OneWeb, то покрытие ее территории будет осуществляться извне — из Казахстана, Норвегии и Италии (вместо использования пяти станций сопряжения в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах), а российским спецслужбам придется создавать помехи и применять средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) для подавления сигнала», — утверждает управляющий партнер и основатель российского хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Более того, для OneWeb Россия, судя по всему, не очень существенный рынок с учетом плотности населения, считает основатель частной космической компании «Галактика» Алия Прокофьева. Тем не менее OneWeb пока что сохраняет намерение договориться с российскими властями и согласна уменьшить свою долю в совместном предприятии ниже контрольной. Российский партнер разместил на портале госзакупок тендер на поиск подрядчика, способного оценить приобретаемую долю в проекте.

Мания преследования

Может ли OneWeb действительно использоваться для слежки? В мире шпионских игр существует множество других каналов для слежки, и отсутствие OneWeb в России эту проблему не решит. Более того, отсутствие возможности для России влиять на компанию изнутри может обернуться еще большими проблемами.

Если Государственная комиссия не выделит радиочастоты, а станции сопряжения не будут построены, то OneWeb в России не появится. «С другой стороны, гораздо проще будет их построить и контролировать трафик на станциях сопряжения, — считает Цаплин. — Маловероятно, что США или кто-то еще будет строить OneWeb специально для слежки. Ведь контроль трафика будет осуществляться на станциях сопряжения, и ничто не мешает российской стороне на каждой из них развернуть DPI-защиту в виде мини-Китайского фаервола».

Более серьезный риск заключается в том, что приход 5G-связи со стороны Oneweb нанесет еще один серьезный удар по российским операторам сотовой связи, которые уже страдают от закона Яровой. Согласно этому закону, они должны хранить колоссальные объемы данных о своих пользователях и строить или арендовать для этого ЦОДы. «Потеряв контроль над этой стратегической отраслью, Россия рискует потерять часть суверенитета, — говорит основатель RUVDS. — С другой стороны, не пустить современные технологии связи — тоже проигрыш с точки зрения цифровой экономики и прочих программ». В конце концов при такой стратегии Россия, замкнувшись на своих технологиях и операторах, просто окажется за бортом прогресса.

Оптимальный выход в этом случае — получение контроля в большой компании (не дочерней) и единоличного контроля над станциями сопряжения в России, за который «Роскосмос» должен бороться. Для этого у него есть контракты на средства доставки спутников системы Oneweb российскими «Союз-2» и «Протон». Oneweb потенциально потребуются 21 «Союз» и 13 «Протонов», утверждает Никита Цаплин, так как «Союз» является самым экономически целесообразным средством доставки спутников на орбиту.