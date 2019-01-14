В Польше совершено покушение на мэра Гданьска 14.01.2019, 8:41

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Мэр Гданьска Павел Адамович

Фото: REUTERS

Ранее судимый житель города напал на политика с ножом.

Мэр Гданьска Павел Адамович подвергся нападению во время финала Большого оркестра праздничной помощи. 27-летний житель Гданьска, прежде совершавший преступление «против жизни и здоровья» и отбывавший наказание, ворвался на сцену, где стоял политик, и ударил Адамовича ножом, сообщает «Радио Польша».

Мэр в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По данным на полночь с 13 на 14 января продолжается операция. Состояние здоровья П. Адамовича «тяжелое», как сообщил врачи.

Мужчина, напавший на Адамовича, задержан.

На покушение отреагировал министр внутренних дел и администрации Йоахим Брудзиньский: «Это совершенно непонятный акт варварства. Я этого не могу понять, у меня не хватает слов»

Министр Й. Брудзиньский поручил разобраться в обстоятельствах происшествия и жестоко наказать виновного.

Со словами сочувствия к мэру Гданьска и его семье обратился президент Польши Анджей Дуда: «Хотя у нас бывают разные взгляды, мы полемизируем, но сегодня я вместе с ним и его близкими. Молюсь за его быстрое выздоровление».