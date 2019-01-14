Мэр Гданьска скончался в больнице после ножевых ранений 14.01.2019, 16:54

3,694

Павел Адамович

Фото: Renata Dąbrowska

Врачи боролись за жизнь польского политика всю ночь.

Мэр Гданьска Павел Адамович cкончался - сказал врач гданьской больницы, сообщает RMF24.

Врачи боролись за жизнь польского политика всю ночь. Павлу Адамовичу было 54 года. Он занимал пост мэра Гданьска 20 лет.

Свои соболезнования родным и близким Павла Адамовича высказал президент Польши Анджей Дуда:

«Не стало Павла Адамовича. Я присоединяюсь к скорби и молитве с его самыми близкими друзьями и всеми людьми доброй воли. Я прошу Бога о поддержке покойной семьи. Враждебность и насилие принесли самый трагический результат и боль. Мы не можем принять это», - заявил президент Польши.

Pan Prezydent Paweł Adamowicz odszedł. Łączę się żalu i modlitwie z Jego Najbliższymi, Przyjaciółmi i wszystkimi Ludźmi dobrej woli. Proszę Pana Boga o wsparcie dla Rodziny Zmarłego.

Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból. Nie wolno nam się z tym pogodzić. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 14 января 2019 г.

Напомним, вчера Павла Адамовича госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как неизвестный мужчина напал на него с ножом на сцене во время благотворительного концерта, проходившего в польском Гданьске.

Мужчина выбежал прямо на сцену, где в это время находился Адамович и несколько раз ударил мэра ножом.

Мэра отвезли в клиническую больницу медицинского университета Гданьска в критическом состоянии. Выяснилось, что нападавший попал ножом в сердце.