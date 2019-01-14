У убитого мэра Гданьска были белорусские корни 14.01.2019, 20:23

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Павел Адамович

Павел Адамович поддерживал белорусов.

Мэр польского Гданьска Павел Адамович, который после многочасовой борьбы за жизнь умер в больнице после нападения на благотворительном концерте, имел непосредственное отношение к Беларуси. Об этом «Еврорадио» рассказала председатель общества белорусов в Гданьске «Хатка» Елена Глаговская:

«Я вычитала в тексте его дочери, что отец Павла Адамовича во время Второй мировой войны учился в белорусской гимназии в Вильне».

На открытии в Гданьске памятного знака к 125-летию со рождения Янки Купалы политик упоминал о своих белорусских корнях.

«Обратились по случаю 85-й годовщины БНР в 2003 году, чтобы взял патронат над празднованием. Тогда готовили выставку работ Петра Сергиевича. Он открывал эту выставку. После были контакты, связанные с пребыванием Белорусского лицея в Гданьске. Президент Адамович встречался с лицеистами. Когда мы открывали памятник Янке Купалу в 2007 году, он принимал участие», - цитирует Глаговскую «Радыё Рацыя».

«Тогда Адамович признался, что он имеет белорусское происхождение. А потом в частной беседе политик рассказал, что когда он был ребенком, то бабушка водила его в православную церковь в Гданьске, так как сама была православной», — добавила Елена Глаговская.

Несколько лет назад Адамович приезжал в Беларусь, где посетил Сморгонь и Ошмяны, места, из которых происходят его родственники.

По словам Глаговской, мэр Гданьска был нетипичным политиком. У него никогда не было охраны и он спокойно разговаривал с людьми на улице. А поведением больше напоминал белоруса, чем поляка.

В Варшаве, Гданьске и в других городах сегодня в 18 часов началась акция солидарности «Стоп насилию». Она была запланирована, пока Павел Адамович еще был жив.