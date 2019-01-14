Брестчанин: Кукольный лис обязательно придет кормить голубей снова! 14.01.2019, 23:25

Милиция вернула брестчанину костюм лиса.

Два месяца назад Константина Остапука задержали в Бресте во время акции против строительства аккумуляторного завода. Милиция забрала у него костюм лиса, и только сейчас его вернули.

– В милиции мне сказали, что я ничего не нарушал и поэтому вернули костюм лиса. Но я собираюсь судиться с милицией, которая меня незаконно задержала и сутки безосновательно продержала в ИВС. Костюм лиса я вернул хозяевам, но думаю, что кукольный лис обязательно придет кормить голубей снова. Ждите! – заявил Константин Остапук Belsat.eu.

Напомним, 11 ноября Константин Остапук пришел на площадь Ленина в Бресте на акцию против строительства аккумуляторного завода в ростовой кукле лиса. После акции он был задержан ОМОНом и более суток провел в брестском изоляторе временного содержания. На следующий день Остапука отпустили, а кукольный костюм отдали только через два месяца, когда вышли сроки для ведения административного дела.

Константин Остапук дважды рассказывал об угрозах со стороны милиции. После этого сотрудники Ленинского РОВД больше не трогали мужчину.