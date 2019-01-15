Офшор районного масштаба 1 Алексей Марцинкевич, «Белорусы и рынок»

15.01.2019, 11:43

Оршанский эксперимент Лукашенко вызывал скепсис у экономистов.

Под занавес 2018 года Лукашенко подписал указ № 506, которым предоставил льготы предприятиям в Оршанском районе. Однако независимые эксперты относятся к этой инициативе с большим скепсисом.

Указ «О развитии Оршанского района Витебской области» Лукашенко подписал 31 декабря. Документом утверждена программа развития региона до конца 2023 года. «Ее целью является создание условий для комплексного социально-экономического развития региона, повышение качества и уровня жизни населения, стимулирование предпринимательства, рост доходов местного бюджета», — говорится в официальном комментарии к указу.

Налоговый оазис. Согласно документу, на территории района устанавливается особый режим налогообложения как для новых, так и для действующих субъектов хозяйствования. Ставка налога при упрощенной системе налогообложения для субъектов Оршанского района определена в размере 1 % в отношении выручки от реализации товаров собственного производства и 2 % — работ и услуг.

Отчисления на пенсионное страхование снижены с общереспубликанских 28 до 24 %. Общий платеж в ФСЗН с нанимателя уменьшен с 34 до 30 %.

Снижен и размер ежегодной арендной платы за земельные участки, расположенные в границах района и предоставляемые в аренду. Теперь он определяется исходя из кадастровой стоимости этих участков с применением коэффициента 0,00251 (ранее — 0,011).

Помимо того, предусмотрен полный вычет НДС в отношении товаров (работ, услуг), предназначенных для строительства и оснащения необходимым оборудованием предприятий Оршанского района. С субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионе, не будут взиматься проценты при рассрочке (отсрочке) по уплате налогов.

В дополнение к этому до 31 декабря 2023 года на территории района вводится мораторий на проведение выборочных проверок, а в отношении внеплановых проверок определен исключительный перечень оснований для их проведения. Указом предусмотрены упрощенный порядок приватизации, «амнистия» капитала и минимизация случаев содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении экономических преступлений.

Финансовые вливания. В соответствии с указом программа развития Оршанского района будет финансироваться в том числе из средств республиканского бюджета. Так, в 2019 году около 44 млн руб. в виде межбюджетного трансферта будет передано в консолидированный бюджет Витебской области. Деньги пойдут на обновление подвижного состава общественного транспорта, ремонт жилищного фонда, объектов здравоохранения, образования и культуры, а также на благоустройство территорий.

Планируется, что на финансовое обеспечение программы развития региона до 2023 года будет израсходовано около 2,4 млрд руб. Примерно 937 млн из этой суммы выделят из бюджета. Еще около 689 млн составят кредитные ресурсы. Остальные финансовые вливания будут произведены за счет собственных средств предприятий и других источников, не запрещенных законодательством.

Большую часть средств (около 1,7 млрд руб.) предоставят предприятиям реального сектора экономики. Еще 0,7 млрд пойдет на поддержку социальной сферы (ЖКХ, образование, здравоохранение), строительство жилья, развитие дорожной и транспортной инфраструктуры.

Угроза для соседних регионов. Планируется, что благодаря перечисленным налоговым льготам и финансовым вливаниям к 2023 году территория Оршанского района станет одной из наиболее привлекательных в стране для бизнеса и инвесторов. Утвержденная указом программа поможет вдохнуть новую жизнь в промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а средняя зарплата в регионе повысится с нынешних 785 до 1225 руб., рассчитывают инициаторы нововведений.

Однако, по мнению экспертов, планируемый эффект вряд ли будет достигнут.

Налоги нужно снижать во всей стране, а не только в отдельно взятом районе, убежден эксперт. С ним согласен и кандидат экономических наук Леонид Злотников: «Снижение налогов — это хорошо. Все опросы предпринимателей показывают, что высокая налоговая нагрузка остается одной из основных проблем для бизнеса в нашей стране. Снижение налоговой нагрузки только в одном районе несет угрозы другим регионам. Издержки переезда небольшого бизнеса очень низкие, поэтому велика вероятность того, что он уйдет в регион с более низкой налоговой нагрузкой».

Еще одна СЭЗ. Цели руководства страны, связанные с привлечением в район значительного количества внебюджетных инвестиций, могут остаться невыполненными, так как налоговые льготы — это далеко не все, что нужно бизнесу, считают эксперты. «Фактическое неравенство предприятий разных форм собственности, отсутствие общих правил игры, постоянно меняющееся законодательство, валютное регулирование — все эти проблемы остались, а ведь именно на них в первую очередь обращают внимание при принятии решения об инвестициях», — считает экономист Лев Марголин.

Кроме того, по словам опрошенных экспертов, предоставляемые налоговые преференции не такие уж исключительные. Основные налоги, такие как НДС, налог на прибыль, земельный налог и др., остались неизменными.

Таким образом, Оршанский район превратится в еще одну свободную экономическую зону или технопарк, которые за годы своего существования особого эффекта не дали. Разница только в размерах и количестве государственных дотаций, полагают эксперты.

Алексей Марцинкевич, «Белорусы и рынок»