Трамп: У меня есть право объявить чрезвычайное положение, но это слишком просто 1 15.01.2019, 11:52

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

В Республиканской партии считают, что этот момент стремительно приближается.

В ситуации, когда частичное закрытие федерального правительства («шатдаун») продолжается четвертую неделю, президент США Дональд Трамп продолжает говорить о возможности объявить чрезвычайное положение на границе с Мексикой, сообщает «Голос Америки».

«У меня есть полное юридическое право объявить его, – заявил Трамп журналистам в Белом доме. – Но я не планирую идти на это, потому что это слишком просто. Демократы должны сказать: нам нужна безопасность границ. Нам нужно построить стену, в противном случае никакой безопасности границ не будет. Нам нужно налаживать свою жизнь».

Судя по всему, в понедельник Трамп несколько отступил от идеи с объявлением чрезвычайного положения, учитывая, что на прошлой неделе он заявил журналистам, что может пойти на такой шаг, если переговоры в Конгрессе зайдут в тупик.

«Если это не сработает, я [объявлю чрезвычайное положение]. Я бы сказал, практически наверняка», – заявил он тогда.

Некоторые республиканцы говорят, что этот момент, возможно, стремительно приближается.

«Мне кажется, что единственный вариант, который у него остался, – это воспользоваться этими полномочиями, – заявил республиканский сенатор Линдси Грэм. – Я не вижу каких-либо действий в Конгрессе».

В воскресенье Грэм предложил Трампу открыть правительство на три недели, чтобы продолжить переговоры по границе. Президент отверг эту идею в понедельник.

Против объявления чрезвычайного положения выступают демократы, включая конгрессмена из Мэриленда Энтони Брауна.

«Использование таких полномочий, как размещение войск на границе, – безответственно, излишне и неправильно, – заявил Браун, выступая в Палате представителей на прошлой неделе. – У нас нет кризиса на границе. У нас кризис в Овальном кабинете».

Президенты часто объявляли чрезвычайное положение с тех пор, как Конгресс принял Закон о чрезвычайном положении в 1976 году. По мнению аналитиков, президенты пользуются довольно широкой свободой, когда определяют, что составляет чрезвычайную ситуацию.

«У президента есть весьма широкие полномочия по объявлению чрезвычайного положения, – говорит научный сотрудник Института Брукингса Джон Хьюдак. – Даже при строгом прочтении этого закона, сложно увидеть исключения из этих президентских полномочий».

Трамп надеется, что его непоколебимая приверженность строительству стены принесет ему поддержку электората в ходе предвыборной кампании в следующем году.

Многие аналитики, однако, предупреждают, что зацикленность Трампа на том, чтобы предъявить стену своим сторонникам, едва ли способствует расширению его электоральной базы и, возможно, стала одной из причин снижения рейтингов президента за последние недели.