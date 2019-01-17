Николай Статкевич: Мы начинаем кампанию по освобождению Беларуси 18 17.01.2019, 15:13

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Николай Статкевич

БНК выдвинул Николая Статкевича кандидатом в президенты.

Сегодня Рада Белорусского Национального Конгресса в Минске выбрала Николая Статкевича кандидатом от БНК на «выборах» президента Беларуси.

Политик рассказал сайту Charter97.org, какой будет его политическая кампания:

- Во-первых, хочу высказать свое уважение к Белорусскому Национальному Конгрессу, где собралось все самое живое и лучшее из демократических сил Беларуси.

В БНК есть представители всех политических партий. И даже тех, руководство которых не поддержало идею создания БНК: их региональные лидеры вошли в наши структуры. Все они – яркие, сильные, порядочные, харизматичные люди.

Сегодня у нас была интересная и эмоциональная дискуссия. И мы приняли свое решение, потому что мы хотим мирных перемен. А для перемен в Беларуси нужны честные выборы. И мы сейчас начинаем борьбу и за честные выборы, и за социальные права людей, и за независимость нашей страны.

Для этого мы формируем свое лидерство, и я очень горжусь тем фактом, что в первых рядах этого лидерства поставлено мое имя. Хотя на самом деле – это коллективное лидерство Белорусского Национального Конгресса.

Думаю, что мы сейчас не будем откладывать ничего в долгий ящик. Потому что сегодняшнее решение – это не только о «выборах». Это – об освобождении Беларуси. И мы начинаем кампанию по освобождению Беларуси.

- Что в первую очередь вы намерены сделать в качестве лидера этой кампании и кандидата от БНК на этих «выборах»?

- Сейчас мы сформируем избирательный штаб и команду. Думаю, что их основу составит Рада БНК с правом кооптации известных, достойных и уважаемых людей Беларуси – профессионалов в разных областях.

Думаю, что мы должны предложить народу программу реформ. Мы должны выступить в защиту прав людей, даже не дожидаясь начала этих «выборов». Я имею в виду широкий спектр социальных и политических прав, в том числе и право на свое государство и суверенитет страны.

Под эту кампанию и программу мы начнем создавать движение за освобождение Беларуси, и идеальный формат для такого движения – инициативная группа кандидата.

В ближайшие недели мы начнем эту работу. После формальных моментов будет создана инициативная группа. Это будет делаться и во время поездок и встреч в регионах, где будет формироваться костяк нашего руководства, и с помощью интернета – на специальном, хорошо защищенном сайте, где желающие смогут вступить инициативную группу, а их данные при этом будут защищены.

- Что ляжет в основу вашей программы? Что вы намерены предложить белорусскому избирателю, чтобы он проголосовал за вас?

- Чтобы белорус и избиратель смог за меня проголосовать и его голос был учтен, нужно принудить действующий режим к реальному подсчету голосов. Это возможно только, если будет организованное, массовое давление на власть.

Думаю, что моя биография говорит о том, что я способен к таким действиям.

Мы должны уже сейчас, не дожидаясь этих «выборов», говорить, что наша цель – вернуть украденное у народа. Украденные выборы, украденные годы пенсии, украденные благосостояние, зарплаты, работу, права – все, что власть Лукашенко забрала у людей, нам предстоит вернуть назад.

- Вы сказали, что важно принудить власть изменить стандарты проведения «выборов» и начать справедливо считать голоса. Как вы собираетесь это сделать?

- В Беларуси нет иного мирного механизма воздействия на власть, кроме массовых протестных акций. И мы будем широко пользоваться этим методом.

И сейчас для этого сложились благоприятные условия. Когда 80% белорусов хочет перемен и ненавидит режим, было бы глупостью не дать им этой возможности. Люди ждут альтернативы – чтобы объединиться и сбросить эту банду, которая захватила власть в Беларуси.

Сколько еще нужно народной поддержки? Пора уже побеждать!

Вот, у нас есть уже 80% потенциальных сторонников: их надо только организовать, обратить на себя из внимание, показать людям, что мы готовы действительно за них сражаться.

- В чем будет особенность этой политической кампании по «выборам» президента Беларуси?

- Ее главная особенность в том, что у Лукашенко вообще нет никакой поддержки. У диктатора уже давно незначительный рейтинг, но сейчас у него вырос еще и колоссальный антирейтинг. Я уже называл эту цифру в 80% сторонников перемен.

И если режим в этот раз не пойдет на уступки по результатам выборов, попробует записать себе очередную «элегантную победу», то люди этого уже не потерпят. Порвут его, как говорится, как тузик грелку.