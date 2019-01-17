закрыть
17 января 2019, четверг, 16:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Николай Статкевич: Мы начинаем кампанию по освобождению Беларуси

18
  • 17.01.2019, 15:13
  • 5,059
Николай Статкевич

БНК выдвинул Николая Статкевича кандидатом в президенты.

Сегодня Рада Белорусского Национального Конгресса в Минске выбрала Николая Статкевича кандидатом от БНК на «выборах» президента Беларуси.

Политик рассказал сайту Charter97.org, какой будет его политическая кампания:

- Во-первых, хочу высказать свое уважение к Белорусскому Национальному Конгрессу, где собралось все самое живое и лучшее из демократических сил Беларуси.

В БНК есть представители всех политических партий. И даже тех, руководство которых не поддержало идею создания БНК: их региональные лидеры вошли в наши структуры. Все они – яркие, сильные, порядочные, харизматичные люди.

Сегодня у нас была интересная и эмоциональная дискуссия. И мы приняли свое решение, потому что мы хотим мирных перемен. А для перемен в Беларуси нужны честные выборы. И мы сейчас начинаем борьбу и за честные выборы, и за социальные права людей, и за независимость нашей страны.

Для этого мы формируем свое лидерство, и я очень горжусь тем фактом, что в первых рядах этого лидерства поставлено мое имя. Хотя на самом деле – это коллективное лидерство Белорусского Национального Конгресса.

Думаю, что мы сейчас не будем откладывать ничего в долгий ящик. Потому что сегодняшнее решение – это не только о «выборах». Это – об освобождении Беларуси. И мы начинаем кампанию по освобождению Беларуси.

- Что в первую очередь вы намерены сделать в качестве лидера этой кампании и кандидата от БНК на этих «выборах»?

- Сейчас мы сформируем избирательный штаб и команду. Думаю, что их основу составит Рада БНК с правом кооптации известных, достойных и уважаемых людей Беларуси – профессионалов в разных областях.

Думаю, что мы должны предложить народу программу реформ. Мы должны выступить в защиту прав людей, даже не дожидаясь начала этих «выборов». Я имею в виду широкий спектр социальных и политических прав, в том числе и право на свое государство и суверенитет страны.

Под эту кампанию и программу мы начнем создавать движение за освобождение Беларуси, и идеальный формат для такого движения – инициативная группа кандидата.

В ближайшие недели мы начнем эту работу. После формальных моментов будет создана инициативная группа. Это будет делаться и во время поездок и встреч в регионах, где будет формироваться костяк нашего руководства, и с помощью интернета – на специальном, хорошо защищенном сайте, где желающие смогут вступить инициативную группу, а их данные при этом будут защищены.

- Что ляжет в основу вашей программы? Что вы намерены предложить белорусскому избирателю, чтобы он проголосовал за вас?

- Чтобы белорус и избиратель смог за меня проголосовать и его голос был учтен, нужно принудить действующий режим к реальному подсчету голосов. Это возможно только, если будет организованное, массовое давление на власть.

Думаю, что моя биография говорит о том, что я способен к таким действиям.

Мы должны уже сейчас, не дожидаясь этих «выборов», говорить, что наша цель – вернуть украденное у народа. Украденные выборы, украденные годы пенсии, украденные благосостояние, зарплаты, работу, права – все, что власть Лукашенко забрала у людей, нам предстоит вернуть назад.

- Вы сказали, что важно принудить власть изменить стандарты проведения «выборов» и начать справедливо считать голоса. Как вы собираетесь это сделать?

- В Беларуси нет иного мирного механизма воздействия на власть, кроме массовых протестных акций. И мы будем широко пользоваться этим методом.

И сейчас для этого сложились благоприятные условия. Когда 80% белорусов хочет перемен и ненавидит режим, было бы глупостью не дать им этой возможности. Люди ждут альтернативы – чтобы объединиться и сбросить эту банду, которая захватила власть в Беларуси.

Сколько еще нужно народной поддержки? Пора уже побеждать!

Вот, у нас есть уже 80% потенциальных сторонников: их надо только организовать, обратить на себя из внимание, показать людям, что мы готовы действительно за них сражаться.

- В чем будет особенность этой политической кампании по «выборам» президента Беларуси?

- Ее главная особенность в том, что у Лукашенко вообще нет никакой поддержки. У диктатора уже давно незначительный рейтинг, но сейчас у него вырос еще и колоссальный антирейтинг. Я уже называл эту цифру в 80% сторонников перемен.

И если режим в этот раз не пойдет на уступки по результатам выборов, попробует записать себе очередную «элегантную победу», то люди этого уже не потерпят. Порвут его, как говорится, как тузик грелку.


популярное за неделю

Мнение

Простой вопрос - куда бежать?
Простой вопрос - куда бежать? Владимир Халип
Сеанс психотерапии для диктатора
Сеанс психотерапии для диктатора Валерий Карбалевич
У нас есть время и шанс
У нас есть время и шанс Аркадий Бабченко
Лукашенко в кресле-качалке
Лукашенко в кресле-качалке Ирина Халип