Россия хочет отключиться от мирового интернета 46 18.01.2019, 8:46

13,694

Правительство РФ сделало еще один шаг в этом направлении.

Законопроект, предполагающий отделение российского сегмента интернета от глобальной сети ("закон Клишаса"), на заседании комитета Госдумы по информационной политике в четверг, 17 января, был одобрен пятью министерствами и ведомствами страны: Минкомсвязи, Россвязи, Роскомнадзором, ФСО и Федеральной службой по экспортному и техническому контролю, сообщает dw.com.

Разработчики проекта считают своей целью внедрение защитных мер "для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы" интернета в РФ. Российскому сегменту сети, по мнению депутатов, угрожает Запад, в частности США, которые приняли национальную киберстратегию в ноябре 2018 года, сообщила газета "Коммерсант".

Mail.ru и "Яндекс" поддержали идею "суверенного интернета"

Законопроект о "суверенном интернете" поддержали и представители российской интернет-отрасли - сервисов Mail.ru и "Яндекс". На заседании думского комитета вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян в целом одобрил инициативу, предложив внести в нее небольшие изменения. "Даже если все те меры, которые предлагаются в законопроекте, никогда не пригодятся, их наличие позволит индустрии чувствовать себя более спокойно", цитирует Габриеляна онлайн-издание "Медуза".

Директор по развитию сетевой инфраструктуры "Яндекса" Алексей Соколов заявил, что законопроект "вовремя направлен на защиту российского сегмента сети интернет", подчеркнув при этом необходимость его доработки и внесения конкретного перечня угроз.

Критика закона об автономном интернете

В свою очередь директор "Вымпелкома" по работе с органами государственной власти Сергей Мальянов обратил внимание на то, что общие расходы по установке серверов для реализации законопроекта на сетях "Вымпелкома" составят 1,5 млрд рублей.

Текущую редакцию законопроекта раскритиковал и экспертный совет при правительстве РФ, указав на его "неприемлемые коррупционные риски", а также угрозу нарушения работы Рунета и чрезмерное расширение полномочий Роскомнадзора по прямому управлению отраслью связи.

Национальная система доменных имен

Законопроект об автономном, или, как называют его авторы, "суверенном", интернете в России внесли в Госдуму 14 декабря депутат Андрей Луговой и члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова.

В случае принятия закона в России должны будут разработать национальную систему доменных имен и особые правила маршрутизации трафика, а провайдеры будут обязаны устанавливать в своих сетях "технические средства противодействия угрозам", поясняет онлайн-издание "Медуза". С их помощью власти смогут блокировать запрещенные ресурсы, контролировать соблюдение новых правил маршрутизации трафика и использования национальной системы доменных имен.