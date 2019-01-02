Матеуш Моравецкий: Евросоюз нуждается в реформах 1 2.01.2019, 16:23

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Голос государств Центральной и Восточной Европы должен быть лучше слышен в ЕС.

Евросоюз нуждается в реформах, Брюссель совсем не понимает ситуацию в посткоммунистических странах, а голос государств Центральной и Восточной Европы должен быть лучше слышен в ЕС. Об этом в интервью изданию Financial Times заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Глава польского правительства также стал на защиту судебной реформы в Польше, сообщает «Польское радио».

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Варшава отреагировала на опасения ЕС, связанные с реформами, и теперь ожидает следующего шага от ЕК. Премьер-министр добавил, что если Брюссель не отзовет свою жалобу в Суд ЕС, это будет означать, что он использует нынешний спор в политических целях.

«У каждой страны есть свои проблемы, включая нас, в том числе в рамках судебной системы, которая не реформировалась в течение последних 30 лет», - заявил премьер-министр Польши, добавив, что судебная реформа призвана «устранить остатки коммунизма в судах».

По словам Матеуша Моравецкого, власти ЕС совершенно не понимают ситуацию в посткоммунистических странах. «Голоса отдельных стран, особенно стран Центральной и Восточной Европы, должны быть лучше слышны», - подчеркнул глава польского правительства в интервью изданию Financial Times.