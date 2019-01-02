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Белорусы задолжали банкам 5,27 миллиардов долларов

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  • 2.01.2019, 17:07
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С начала 2018-го долг вырос на 26%.

По сведениям Национального банка, на 1 декабря (оперативные данные на 1 января, разумеется, пока отсутствуют) задолженность физических лиц по банковским кредитам составила 11,384 млрд белорусских рублей (более 5,27 млрд долларов).

С начала 2018-го долг вырос на 26%, а по сравнению с 1 декабря 2017-го — на 30,4%, пишет spektr.by.

К 1 января 2019 года, делают прогноз banki24.by,  общая задолженность населения с высокой вероятностью достигнет 11,6 млрд.

Также регулятор отмечает, что на 1 декабря объем непогашенных потребительских кредитов составил 4 277 млн рублей – рост с 1 декабря 2017-го составил 49,6%.


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