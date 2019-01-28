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В России задержали подозреваемого в похищении картины «Ай-Петри. Крым»

  • 28.01.2019, 8:12
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Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Картина была похищена из Третьяковской галереи.

Сотрудники правоохранительных органов РФ задержали подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Мужчине 31 год, предположительно, он действовал из корыстных побуждений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные полиции. ТАСС при этом отмечает, что задержан не один человек — агентство сообщает о задержании подозреваемых.

Украденную картину мужчина хранил в Подмосковье. Полотно обнаружено.

О том, что похититель действовал вместе с сообщником, ранее говорили источники РБК.

Кража картины Архипа Куинджи из Третьяковки произошла накануне вечером. Неизвестный снял и унес картину прямо с выставки. Охрана музея, как позже рассказали в Третьяковской галерее, в момент происшествия работала в штатном режиме. Также в галерее находились посетители. После обнаружения пропажи полотна на выходе всех стали досматривать охранники.

Полиция возбудила по факту кражи «Ай-Петри. Крым» уголовное дело. Прежде картина находилась в коллекции Русского музея в Петербурге, в Москву ее привезли специально на выставку Куинджи.

Директор департамент музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов оценил страховую стоимость похищенной картины в 12 млн руб. После кражи полотна ведомство экстренно внесло картину в реестр похищенных произведений, чтобы воспрепятствовать возможному вывозу картины за границу.


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