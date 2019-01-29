«Купил машину из Германии – а оказалось, она там никогда не была» 12 29.01.2019, 12:20

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Новый способ обмана на авторынках Беларуси.

Покупка подержанного автомобиля — вечная лотерея, в которой покупатель часто проигрывает.

Сайт tut.by узнал о существовании нового способа обмана доверчивых покупателей: белорус купил машину «из Германии без пробега по РБ», но все оказалось совсем не так.

А он точно из Германии?

При покупке автомобиля на рынке сердце любого белоруса начинает биться учащенно, если он видит пометку «из Европы, без пробега по РБ». В голове сразу возникают образы благообразных бабушек и дедушек, которые по выходным ездили на машине в церковь, а все остальное время яростно натирали ее воском в гараже и отгоняли мух. Устоять невозможно, надо брать. И вот один покупатель взял.

В автохаусе клиент приметил машину, ту самую, из Германии. Почти четырехлетний экземпляр с пробегом 170 тысяч км. Человек обратился в компанию по подбору.

— Внешне автомобиль выглядел отлично. Толщиномер показал, что покрашены два элемента — некритично. По салону все отлично: не протерт, не заляпан, чистый, аккуратный. Вполне тянет на свои заявленные 170 тысяч км. Проверили сканером все блоки — пробег «бьется», — рассказал специалист компании по профессиональному подбору автомобилей «Автогарант.бел». — Подозрения вызвал лишь руль. Он был в кожаной оплетке и уже окрашен. Но, учитывая, что современные автомобили зачастую не могут похвастаться особой износостойкостью материалов отделки, посчитали, что оплетка вполне могла затереться при таком пробеге.

По документам тоже было все в порядке с первого взгляда — немецкая сервисная книга со всеми отметками. В техпаспорте в графе «Особые отметки» был указан номер справки-счета, по которой автомобиль был поставлен на учет. Кроме того, в наличии была только копия немецкого брифа. Эти вещи продавец объяснил тем, что для возврата НДС машину нужно было поставить на учет, а оригинал брифа отдать в Германию. Так как к состоянию автомобиля претензий не было, покупатель забрал машину.

— Уже дома он обратил внимание на то, что все записи в сервисной книге за три года сделаны одинаковым почерком. Теоретически, конечно, такое могло быть, но на практике маловероятно, что один и тот же человек все три года делал отметки о ТО и ремонтах. Заподозрив неладное, мы позвонили официальному дилеру марки в Минске и попросили по вин-номеру кузова посмотреть, что это за машина. Оказалось, что автомобиль в Германии никогда и не был. Его купила в Минске крупная компания, почти четыре года он проездил в Беларуси, обслуживаясь у дилера, и наездил за это время 400 тысяч км.

Как не попасться на удочку?

— Это стало хорошим уроком и для покупателя, и для нас. С таким вариантом мы столкнулись впервые. Пробег скручен красиво, на все вопросы о документах у продавца были вполне логичные ответы. А как проверить оригинальность сервисной книги? Если она печатается дилером, возможно, стоит поискать информацию о типографии — тираж, дата выхода в печать. Если, например, автомобиль 2013 года выпуска, а сервисная книга у него — 2015 года. Здесь явное противоречие. Опять же, обращайте внимание на почерк, которым заполняется книга. Где взять саму сервисную книгу? В принципе не проблема заказать печать в любой типографии. Эти услуги можно найти в интернете. Вряд ли типографию будет интересовать вопрос, почему книга на немецком языке. Печати — дело техники.

Бывает, что сервисная книга делается не на всю марку, а конкретный модельный ряд — например, кроссоверы. В сервисной книге может быть указание на это. Сервисная книга для кроссоверов не может быть заполнена как для седанов.

Идеальный вариант — если бы все дилеры предоставляли услугу проверки автомобиля по вин-номеру перед покупкой. Пусть даже это будет платная услуга. Некоторые дилеры это могут сделать: кто-то для своих клиентов, кто-то за отдельную плату. Ситуацию может изменить введение электронных ПТС. В той же России покупатель может «пробить» по вин-коду и количество владельцев, и частично сервисную историю, и много другой полезной информации.