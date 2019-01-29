закрыть
29 января 2019, вторник, 14:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

«Купил машину из Германии – а оказалось, она там никогда не была»

12
  • 29.01.2019, 12:20
  • 5,843

Новый способ обмана на авторынках Беларуси.

Покупка подержанного автомобиля — вечная лотерея, в которой покупатель часто проигрывает.

Сайт tut.by узнал о существовании нового способа обмана доверчивых покупателей: белорус купил машину «из Германии без пробега по РБ», но все оказалось совсем не так.

А он точно из Германии?

При покупке автомобиля на рынке сердце любого белоруса начинает биться учащенно, если он видит пометку «из Европы, без пробега по РБ». В голове сразу возникают образы благообразных бабушек и дедушек, которые по выходным ездили на машине в церковь, а все остальное время яростно натирали ее воском в гараже и отгоняли мух. Устоять невозможно, надо брать. И вот один покупатель взял.

В автохаусе клиент приметил машину, ту самую, из Германии. Почти четырехлетний экземпляр с пробегом 170 тысяч км. Человек обратился в компанию по подбору.

— Внешне автомобиль выглядел отлично. Толщиномер показал, что покрашены два элемента — некритично. По салону все отлично: не протерт, не заляпан, чистый, аккуратный. Вполне тянет на свои заявленные 170 тысяч км. Проверили сканером все блоки — пробег «бьется», — рассказал специалист компании по профессиональному подбору автомобилей «Автогарант.бел». — Подозрения вызвал лишь руль. Он был в кожаной оплетке и уже окрашен. Но, учитывая, что современные автомобили зачастую не могут похвастаться особой износостойкостью материалов отделки, посчитали, что оплетка вполне могла затереться при таком пробеге.

По документам тоже было все в порядке с первого взгляда — немецкая сервисная книга со всеми отметками. В техпаспорте в графе «Особые отметки» был указан номер справки-счета, по которой автомобиль был поставлен на учет. Кроме того, в наличии была только копия немецкого брифа. Эти вещи продавец объяснил тем, что для возврата НДС машину нужно было поставить на учет, а оригинал брифа отдать в Германию. Так как к состоянию автомобиля претензий не было, покупатель забрал машину.

— Уже дома он обратил внимание на то, что все записи в сервисной книге за три года сделаны одинаковым почерком. Теоретически, конечно, такое могло быть, но на практике маловероятно, что один и тот же человек все три года делал отметки о ТО и ремонтах. Заподозрив неладное, мы позвонили официальному дилеру марки в Минске и попросили по вин-номеру кузова посмотреть, что это за машина. Оказалось, что автомобиль в Германии никогда и не был. Его купила в Минске крупная компания, почти четыре года он проездил в Беларуси, обслуживаясь у дилера, и наездил за это время 400 тысяч км.

Как не попасться на удочку?

— Это стало хорошим уроком и для покупателя, и для нас. С таким вариантом мы столкнулись впервые. Пробег скручен красиво, на все вопросы о документах у продавца были вполне логичные ответы. А как проверить оригинальность сервисной книги? Если она печатается дилером, возможно, стоит поискать информацию о типографии — тираж, дата выхода в печать. Если, например, автомобиль 2013 года выпуска, а сервисная книга у него — 2015 года. Здесь явное противоречие. Опять же, обращайте внимание на почерк, которым заполняется книга. Где взять саму сервисную книгу? В принципе не проблема заказать печать в любой типографии. Эти услуги можно найти в интернете. Вряд ли типографию будет интересовать вопрос, почему книга на немецком языке. Печати — дело техники.

Бывает, что сервисная книга делается не на всю марку, а конкретный модельный ряд — например, кроссоверы. В сервисной книге может быть указание на это. Сервисная книга для кроссоверов не может быть заполнена как для седанов.

Идеальный вариант — если бы все дилеры предоставляли услугу проверки автомобиля по вин-номеру перед покупкой. Пусть даже это будет платная услуга. Некоторые дилеры это могут сделать: кто-то для своих клиентов, кто-то за отдельную плату. Ситуацию может изменить введение электронных ПТС. В той же России покупатель может «пробить» по вин-коду и количество владельцев, и частично сервисную историю, и много другой полезной информации.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»