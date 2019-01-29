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СБУ доказала связь «ЧВК Вагнера» с ГРУ

  • 29.01.2019, 14:41
  • 1,898

Опубликованы подробные данные о российских наемниках в Африке.

Данные заграничных паспортов российских наемников "ЧВК Вагнера", отправлявшихся в африканские страны, доказывают их связь с российской военной разведкой – с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ). Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, говорится на сайте СБУ.

Проанализировав загранпаспорта более тысячи наемников, спецслужба пришла к выводу о том, что подавляющее большинство документов было оформлено в том же миграционном управлении № 770001, что и загранпаспорта Александра Петрова и Руслана Боширова – сотрудников ГРУ, которых Запад обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. "Номера паспортов нескольких сотен «вагнеровцев» отличаются между собой только последними цифрами", – говорится в заявлении.

Согласно представленным данным, в Судан, Центрально-африканскую республику и другие африканские страны на ротационной основе было направлены в общей сложности 1012 российских наемников. Их билеты, персональные и паспортные данные оказались в распоряжении СБУ, сказано в пресс-релизе.

Транспортировку наемников осуществила компания "М Инвест", являющаяся, по данным СБУ, частью структур Евгения Пригожина, который считается близким к Кремлю бизнесменом. Россиян доставляли самолеты Ту-154М 223-го летного отряда Минобороны России.

"Серия и номера загранпаспортов наемников «ЧВК Вагнера», а также место их оформления еще раз подтверждают – это тайный отряд внештатных убийц" Москвы, заключает СБУ.

По данным украинских спецслужб, более 90 процентов бойцов этого "африканского корпуса" в 2014-2015 годах "принимали участие в военной агрессии против Украины". В Киеве полагают, что они были задействованы в штурмах Луганского аэропорта и Дебальцево.

Некоторые из участников военных операций оказались жителями Крыма, в том числе бывшими служащими ВМС Украины.

СБУ опубликовало список из 149 человек, которых спецслужба считает виновными в подавлении антиправительственных протестов в Судане. Аналогичную информацию ранее распространила газета The Times. В МИД России настаивают, что наемники занимаются в этой стане исключительно подготовкой местных военных кадров.

"СБУ продолжит документировать преступную деятельность каждого российского террориста и предателя Украины вне зависимости от места их нахождения", – пообещали в СБУ.

В ноябре СМИ сообщили о работе «ЧВК Вагнера» в 10 африканских странах, среди которых – Судан, ЦАР, Ливия, Зимбабве, Ангола и другие страны. Как утверждается, наемники получают право на добычу в обмен на охрану местных высокопоставленных чиновников, подготовку военных и помощь в проведении предвыборных компаний. Именно подразделение "М-Инвест" занимается добычей золота в Судане.

В сентябре 2018 года Госдепартамент США ввел санкции в отношении ЧВК Вагнера, "Агентства интернет-исследований" ("фабрики троллей"), компании Евгения Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", а также самого Евгения Пригожина. Его структурам вменяется в том числе вмешательство в американские выборы.

В декабре 2018 года спецслужба опубликовала имена наемников, подозреваемых в убийстве российских журналистов в ЦАР. Они были застрелены в этой стране через два дня после прибытия. Они намеревались снять фильм о деятельности "ЧВК Вагнер" в ЦАР.

В феврале 2018 года, как считается, от нескольких десятков до нескольких сотен "вагнеровцев" были убиты в результате боестолкновения с американскими военнослужащими в Сирии, где россияне попытались захватить нефтяные месторождения, находящиеся под контролем курдских ополченцев.

"ЧВК Вагнера" считается принадлежащий Евгению Пригожину. Гендиректором управляющей компании его ресторанного холдинга ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг" является Дмитрий Уткин – полный тезка предполагаемого командира "ЧВК Вагнера" с одноименным прозвищем. В Сети была опубликована фотография, на которой Уткин стоит рядом с Путиным.

Співробітники «ПВК Вагнера» (позаштатний підрозділ ГУ ГШ ЗС РФ), які брали безпосередню участь у придушені демократичних протестів в Судані на початку 2019 року (мовою оригіналу)

№ п/п

ФИО

Дата рождения

  1.  

Абдулкеримов Шамиль Абдулкеримович

31.03.1983

  1.  

Акбиев Артур Шахсултанович

05.09.1984

  1.  

Акчурин Рушан Усманович

04.05.1974

  1.  

Арсланов Рамиль Салихзянович

24.12.1979

  1.  

Асьмушкин Игорь Владимирович

14.02.1980

  1.  

Бадмаев Хонгор Васильевич

02.12.1990

  1.  

Байдур Дмитрий Алексеевич

25.06.1977

  1.  

Балан Евгений Борисович

24.01.1976

  1.  

Баранов Владимир Михайлович

06.06.1980

  1.  

Батеев Вячеслав Валерьевич

18.08.1972

  1.  

Батурин Дмитрий Николаевич

27.06.1983

  1.  

Белкин Василий Александрович

17.10.1965

  1.  

Беломазов Владислав Геннадьевич

06.10.1986

  1.  

Березенцев Игорь Валерьевич

18.12.1977

  1.  

Битинек Михаил Робертович

08.10.1972

  1.  

Бичан Виктор Григорьевич

13.02.1992

  1.  

Благодырь Николай Владимирович

27.08.1982

  1.  

Богуренко Андрей Александрович

12.08.1990

  1.  

Бойко-Гниденко Ян Васильевич

05.03.1979

  1.  

Бойцов Александр Александрович

27.09.1981

  1.  

Болбекин Андрей Борисович

25.10.1967

  1.  

Будько Николай Викторович

18.04.1975

  1.  

Буйневич Александр Викторович

03.08.1987

  1.  

Буланов Василий Михайлович

17.01.1975

  1.  

Бурмистров Андрей Владимирович

17.04.1988

  1.  

Бушуев Андрей Борисович

14.05.1973

  1.  

Волгин Алексей Владимирович

21.06.1975

  1.  

Волобуев Олег Павлович

07.05.1970

  1.  

Волосатов Артем Михайлович

17.07.1977

  1.  

Вощан Алексей Владимирович

02.10.1974

  1.  

Гаврилов Никита Петрович

01.11.1989

  1.  

Газиев Муса Мусаевич

27.03.1976

  1.  

Гаина Руслан Андреевич

06.12.1987

  1.  

Галингер Артем Георгиевич

26.08.1987

  1.  

Гандамагомедов Денис Магомедович

14.07.1985

  1.  

Гаршин Игорь Викторович

10.07.1973

  1.  

Герт Юрий Викторович

17.06.1964

  1.  

Гончаров Анатолий Борисович

01.10.1975

  1.  

Гореев Руслан Залимчанович

26.07.1980

  1.  

Гореславец Владимир Андреевич

24.05.1992

  1.  

Гориченко Андрей Юрьевич

05.02.1978

  1.  

Гузеев Павел Иванович

20.02.1982

  1.  

Даев Юрий Сергеевич

05.09.1980

  1.  

Дерюшев Владимир Владимирович

08.08.1979

  1.  

Докашев Абубакар

11.06.1986

  1.  

Дорохов Николай Владимирович

20.11.1976

  1.  

Егоров Егор Анатольевич

01.06.1983

  1.  

Еременко Александр Владимирович

03.04.1972

  1.  

Ермаков Денис Сергеевич

22.03.1979

  1.  

Ермаков Дмитрий Николаевич

13.06.1969

  1.  

Ермолаев Павел Вячеславович

27.05.1973

  1.  

Жданов Руслан Ринатович

26.12.1981

  1.  

Жерлыгин Сергей Валерьевич

19.06.1972

  1.  

Живило Роман Яковлевич

31.01.1975

  1.  

Жигалов Александр Викторович

30.10.1965

  1.  

Жук Дмитрий Леонидович

06.02.1983

  1.  

Журавлев Алексей Юрьевич

19.04.1970

  1.  

Засимов Сергей Кимович

02.02.1967

  1.  

Зорин Анатолий Александрович

25.11.1966

  1.  

Зрянин Алексей Сергеевич

21.02.1983

  1.  

Ибрянов Игорь Викторович

08.05.1974

  1.  

Иванов Владимир Владимирович

29.06.1972

  1.  

Кобелев Алексей Павлович

19.03.1979

  1.  

Ковалев Алексей Анатольевич

01.11.1971

  1.  

Коваленко Владимир Анатольевич

27.07.1980

  1.  

Кокоулин Владимир Викторович

01.09.1979

  1.  

Коротаев Максим Витальевич

13.08.1975

  1.  

Костенко Алексей Геннадьевич

23.11.1967

  1.  

Котков Олег Николаевич

19.02.1980

  1.  

Кошель Федор Владимирович

13.04.1976

  1.  

Кувшинских Максим Дмитриевич

04.04.1985

  1.  

Кузнецов Алексей Сергеевич

11.01.1983

  1.  

Лавров Дмитрий Александрович

26.05.1984

  1.  

Ломов Вадим Игоревич

15.10.1983

  1.  

Макаревич Алексей Владимирович

25.11.1976

  1.  

Махмутов Эдуард Мугалимович

04.06.1978

  1.  

Мерзляков Денис Сергеевич

12.03.1982

  1.  

Меркулов Алексей Сергеевич

01.01.1976

  1.  

Миклин Михаил Александрович

03.03.1968

  1.  

Минин Сергей Александрович

23.03.1992

  1.  

Миронов Сергей Николаевич

30.08.1972

  1.  

Михайлюк Виктор Петрович

06.05.1983

  1.  

Московкин Дмитрий Валентинович

09.04.1982

  1.  

Муталиев Бекбулат Куандыкович

10.01.1984

  1.  

Мясищев Вячеслав Викторович

24.07.1973

  1.  

Набоков Сергей Олегович

09.03.1978

  1.  

Нисневич Станислав Наумович

07.09.1966

  1.  

Новах Дмитрий Александрович

23.07.1979

  1.  

Оболенский Валерий Александрович

21.03.1960

  1.  

Овчаренко Максим Александрович

14.10.1978

  1.  

Отаев Евгений Викторович

12.12.1982

  1.  

Павлов Александр Александрович

14.12.1984

  1.  

Пасько Александр Александрович

27.06.1976

  1.  

Петрик Иван Александрович

19.02.1986

  1.  

Петров Алексей Анатольевич

04.02.1990

  1.  

Пикулин Павел Александрович

22.11.1989

  1.  

Пильщиков Евгений Павлович

09.05.1986

  1.  

Подковальников Сергей Владимирович

27.09.1969

  1.  

Поляков Сергей Николаевич

14.02.1971

  1.  

Попа Павел Сергеевич

21.09.1988

  1.  

Прида Александр Федорович

28.06.1972

  1.  

Пустотин Александр Васильевич

04.07.1970

  1.  

Рехман Виктор Антонович

27.04.1961

  1.  

Романюков Роман Александрович

06.09.1978

  1.  

Русских Игорь Валерьевич

03.10.1987

  1.  

Рябыкин Александр Александрович

09.09.1993

  1.  

Сапаралиев Руслан Каримович

20.01.1975

  1.  

Сапега Павел Александрович

09.06.1986

  1.  

Сверчков Владимир Алексеевич

19.03.1982

  1.  

Середенко Максим Александрович

23.08.1979

  1.  

Сильнягин Николай Анатольевич

09.10.1986

  1.  

Симоненко Виктор Иванович

10.04.1975

  1.  

Скрябин Игорь Витальевич

03.11.1987

  1.  

Соколов Алексей Валериевич

26.12.1972

  1.  

Сорокин Павел Александрович

06.06.1985

  1.  

Стахов Роман Николаевич

25.04.1969

  1.  

Стукалов Николай Сергеевич

14.09.1987

  1.  

Стукалов Сергей Сергеевич

15.06.1995

  1.  

Суворов Дмитрий Александрович

24.11.1981

  1.  

Султакаев Ренат Шамарданович

10.01.1981

  1.  

Супрунов Денис Николаевич

01.09.1981

  1.  

Суховеев Алексей Михайлович

25.05.1980

  1.  

Телин Юрий Алексеевич

12.01.1980

  1.  

Тимофеев Василий Николаевич

25.01.1984

  1.  

Тихонов Тихон Федорович

13.02.1973

  1.  

Трегуб Павел Владимирович

19.04.1982

  1.  

Уваров Александр Александрович

11.04.1984

  1.  

Усачев Валерий Иванович

24.11.1966

  1.  

Файзулин Игорь Владимирович

02.12.1980

  1.  

Федоренко Александр Владимирович

23.08.1974

  1.  

Федоров Сергей Александрович

18.12.1977

  1.  

Феофилактов Алексей Николаевич

15.10.1992

  1.  

Филинов Алексей Валерьевич

20.09.1980

  1.  

Филонов Вячеслав Алексеевич

12.02.1974

  1.  

Фролов Максим Александрович

29.05.1984

  1.  

Чабан Иван Васильевич

08.04.1991

  1.  

Чернов Василий Михайлович

16.11.1967

  1.  

Чернов Руслан Александрович

04.07.1993

  1.  

Члалян Руслан Гайкович

05.02.1977

  1.  

Чубко Дмитрий Владимирович

28.02.1984

  1.  

Чукашов Николай Александрович

10.03.1994

  1.  

Чумаков Сергей Анатольевич

08.06.1971

  1.  

Шатин Владислав Юрьевич

18.06.1978

  1.  

Шебанов Виталий Геннадьевич

09.07.1981

  1.  

Шевчик Александр Владимирович

26.05.1982

  1.  

Щербинин Евгений Валерьевич

22.09.1969

  1.  

Щуплев Максим Владимирович

07.10.1977

  1.  

Юриш Валерий Александрович

20.02.1975

  1.  

Ярош Вячеслав Александрович

17.04.1985


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