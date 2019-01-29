СБУ доказала связь «ЧВК Вагнера» с ГРУ 29.01.2019, 14:41

1,898

Опубликованы подробные данные о российских наемниках в Африке.

Данные заграничных паспортов российских наемников "ЧВК Вагнера", отправлявшихся в африканские страны, доказывают их связь с российской военной разведкой – с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ). Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, говорится на сайте СБУ.

Проанализировав загранпаспорта более тысячи наемников, спецслужба пришла к выводу о том, что подавляющее большинство документов было оформлено в том же миграционном управлении № 770001, что и загранпаспорта Александра Петрова и Руслана Боширова – сотрудников ГРУ, которых Запад обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. "Номера паспортов нескольких сотен «вагнеровцев» отличаются между собой только последними цифрами", – говорится в заявлении.

Согласно представленным данным, в Судан, Центрально-африканскую республику и другие африканские страны на ротационной основе было направлены в общей сложности 1012 российских наемников. Их билеты, персональные и паспортные данные оказались в распоряжении СБУ, сказано в пресс-релизе.

Транспортировку наемников осуществила компания "М Инвест", являющаяся, по данным СБУ, частью структур Евгения Пригожина, который считается близким к Кремлю бизнесменом. Россиян доставляли самолеты Ту-154М 223-го летного отряда Минобороны России.

"Серия и номера загранпаспортов наемников «ЧВК Вагнера», а также место их оформления еще раз подтверждают – это тайный отряд внештатных убийц" Москвы, заключает СБУ.

По данным украинских спецслужб, более 90 процентов бойцов этого "африканского корпуса" в 2014-2015 годах "принимали участие в военной агрессии против Украины". В Киеве полагают, что они были задействованы в штурмах Луганского аэропорта и Дебальцево.

Некоторые из участников военных операций оказались жителями Крыма, в том числе бывшими служащими ВМС Украины.

СБУ опубликовало список из 149 человек, которых спецслужба считает виновными в подавлении антиправительственных протестов в Судане. Аналогичную информацию ранее распространила газета The Times. В МИД России настаивают, что наемники занимаются в этой стане исключительно подготовкой местных военных кадров.

"СБУ продолжит документировать преступную деятельность каждого российского террориста и предателя Украины вне зависимости от места их нахождения", – пообещали в СБУ.

В ноябре СМИ сообщили о работе «ЧВК Вагнера» в 10 африканских странах, среди которых – Судан, ЦАР, Ливия, Зимбабве, Ангола и другие страны. Как утверждается, наемники получают право на добычу в обмен на охрану местных высокопоставленных чиновников, подготовку военных и помощь в проведении предвыборных компаний. Именно подразделение "М-Инвест" занимается добычей золота в Судане.

В сентябре 2018 года Госдепартамент США ввел санкции в отношении ЧВК Вагнера, "Агентства интернет-исследований" ("фабрики троллей"), компании Евгения Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", а также самого Евгения Пригожина. Его структурам вменяется в том числе вмешательство в американские выборы.

В декабре 2018 года спецслужба опубликовала имена наемников, подозреваемых в убийстве российских журналистов в ЦАР. Они были застрелены в этой стране через два дня после прибытия. Они намеревались снять фильм о деятельности "ЧВК Вагнер" в ЦАР.

В феврале 2018 года, как считается, от нескольких десятков до нескольких сотен "вагнеровцев" были убиты в результате боестолкновения с американскими военнослужащими в Сирии, где россияне попытались захватить нефтяные месторождения, находящиеся под контролем курдских ополченцев.

"ЧВК Вагнера" считается принадлежащий Евгению Пригожину. Гендиректором управляющей компании его ресторанного холдинга ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг" является Дмитрий Уткин – полный тезка предполагаемого командира "ЧВК Вагнера" с одноименным прозвищем. В Сети была опубликована фотография, на которой Уткин стоит рядом с Путиным.