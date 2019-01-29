СБУ доказала связь «ЧВК Вагнера» с ГРУ
- 29.01.2019, 14:41
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Опубликованы подробные данные о российских наемниках в Африке.
Данные заграничных паспортов российских наемников "ЧВК Вагнера", отправлявшихся в африканские страны, доказывают их связь с российской военной разведкой – с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ). Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, говорится на сайте СБУ.
Проанализировав загранпаспорта более тысячи наемников, спецслужба пришла к выводу о том, что подавляющее большинство документов было оформлено в том же миграционном управлении № 770001, что и загранпаспорта Александра Петрова и Руслана Боширова – сотрудников ГРУ, которых Запад обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. "Номера паспортов нескольких сотен «вагнеровцев» отличаются между собой только последними цифрами", – говорится в заявлении.
Согласно представленным данным, в Судан, Центрально-африканскую республику и другие африканские страны на ротационной основе было направлены в общей сложности 1012 российских наемников. Их билеты, персональные и паспортные данные оказались в распоряжении СБУ, сказано в пресс-релизе.
Транспортировку наемников осуществила компания "М Инвест", являющаяся, по данным СБУ, частью структур Евгения Пригожина, который считается близким к Кремлю бизнесменом. Россиян доставляли самолеты Ту-154М 223-го летного отряда Минобороны России.
"Серия и номера загранпаспортов наемников «ЧВК Вагнера», а также место их оформления еще раз подтверждают – это тайный отряд внештатных убийц" Москвы, заключает СБУ.
По данным украинских спецслужб, более 90 процентов бойцов этого "африканского корпуса" в 2014-2015 годах "принимали участие в военной агрессии против Украины". В Киеве полагают, что они были задействованы в штурмах Луганского аэропорта и Дебальцево.
Некоторые из участников военных операций оказались жителями Крыма, в том числе бывшими служащими ВМС Украины.
СБУ опубликовало список из 149 человек, которых спецслужба считает виновными в подавлении антиправительственных протестов в Судане. Аналогичную информацию ранее распространила газета The Times. В МИД России настаивают, что наемники занимаются в этой стане исключительно подготовкой местных военных кадров.
"СБУ продолжит документировать преступную деятельность каждого российского террориста и предателя Украины вне зависимости от места их нахождения", – пообещали в СБУ.
В ноябре СМИ сообщили о работе «ЧВК Вагнера» в 10 африканских странах, среди которых – Судан, ЦАР, Ливия, Зимбабве, Ангола и другие страны. Как утверждается, наемники получают право на добычу в обмен на охрану местных высокопоставленных чиновников, подготовку военных и помощь в проведении предвыборных компаний. Именно подразделение "М-Инвест" занимается добычей золота в Судане.
В сентябре 2018 года Госдепартамент США ввел санкции в отношении ЧВК Вагнера, "Агентства интернет-исследований" ("фабрики троллей"), компании Евгения Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", а также самого Евгения Пригожина. Его структурам вменяется в том числе вмешательство в американские выборы.
В декабре 2018 года спецслужба опубликовала имена наемников, подозреваемых в убийстве российских журналистов в ЦАР. Они были застрелены в этой стране через два дня после прибытия. Они намеревались снять фильм о деятельности "ЧВК Вагнер" в ЦАР.
В феврале 2018 года, как считается, от нескольких десятков до нескольких сотен "вагнеровцев" были убиты в результате боестолкновения с американскими военнослужащими в Сирии, где россияне попытались захватить нефтяные месторождения, находящиеся под контролем курдских ополченцев.
"ЧВК Вагнера" считается принадлежащий Евгению Пригожину. Гендиректором управляющей компании его ресторанного холдинга ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг" является Дмитрий Уткин – полный тезка предполагаемого командира "ЧВК Вагнера" с одноименным прозвищем. В Сети была опубликована фотография, на которой Уткин стоит рядом с Путиным.
Співробітники «ПВК Вагнера» (позаштатний підрозділ ГУ ГШ ЗС РФ), які брали безпосередню участь у придушені демократичних протестів в Судані на початку 2019 року (мовою оригіналу)
№ п/п
ФИО
Дата рождения
Абдулкеримов Шамиль Абдулкеримович
31.03.1983
Акбиев Артур Шахсултанович
05.09.1984
Акчурин Рушан Усманович
04.05.1974
Арсланов Рамиль Салихзянович
24.12.1979
Асьмушкин Игорь Владимирович
14.02.1980
Бадмаев Хонгор Васильевич
02.12.1990
Байдур Дмитрий Алексеевич
25.06.1977
Балан Евгений Борисович
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Баранов Владимир Михайлович
06.06.1980
Батеев Вячеслав Валерьевич
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Батурин Дмитрий Николаевич
27.06.1983
Белкин Василий Александрович
17.10.1965
Беломазов Владислав Геннадьевич
06.10.1986
Березенцев Игорь Валерьевич
18.12.1977
Битинек Михаил Робертович
08.10.1972
Бичан Виктор Григорьевич
13.02.1992
Благодырь Николай Владимирович
27.08.1982
Богуренко Андрей Александрович
12.08.1990
Бойко-Гниденко Ян Васильевич
05.03.1979
Бойцов Александр Александрович
27.09.1981
Болбекин Андрей Борисович
25.10.1967
Будько Николай Викторович
18.04.1975
Буйневич Александр Викторович
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Буланов Василий Михайлович
17.01.1975
Бурмистров Андрей Владимирович
17.04.1988
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14.05.1973
Волгин Алексей Владимирович
21.06.1975
Волобуев Олег Павлович
07.05.1970
Волосатов Артем Михайлович
17.07.1977
Вощан Алексей Владимирович
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Гаврилов Никита Петрович
01.11.1989
Газиев Муса Мусаевич
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Гаина Руслан Андреевич
06.12.1987
Галингер Артем Георгиевич
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Гандамагомедов Денис Магомедович
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Гаршин Игорь Викторович
10.07.1973
Герт Юрий Викторович
17.06.1964
Гончаров Анатолий Борисович
01.10.1975
Гореев Руслан Залимчанович
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24.05.1992
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Даев Юрий Сергеевич
05.09.1980
Дерюшев Владимир Владимирович
08.08.1979
Докашев Абубакар
11.06.1986
Дорохов Николай Владимирович
20.11.1976
Егоров Егор Анатольевич
01.06.1983
Еременко Александр Владимирович
03.04.1972
Ермаков Денис Сергеевич
22.03.1979
Ермаков Дмитрий Николаевич
13.06.1969
Ермолаев Павел Вячеславович
27.05.1973
Жданов Руслан Ринатович
26.12.1981
Жерлыгин Сергей Валерьевич
19.06.1972
Живило Роман Яковлевич
31.01.1975
Жигалов Александр Викторович
30.10.1965
Жук Дмитрий Леонидович
06.02.1983
Журавлев Алексей Юрьевич
19.04.1970
Засимов Сергей Кимович
02.02.1967
Зорин Анатолий Александрович
25.11.1966
Зрянин Алексей Сергеевич
21.02.1983
Ибрянов Игорь Викторович
08.05.1974
Иванов Владимир Владимирович
29.06.1972
Кобелев Алексей Павлович
19.03.1979
Ковалев Алексей Анатольевич
01.11.1971
Коваленко Владимир Анатольевич
27.07.1980
Кокоулин Владимир Викторович
01.09.1979
Коротаев Максим Витальевич
13.08.1975
Костенко Алексей Геннадьевич
23.11.1967
Котков Олег Николаевич
19.02.1980
Кошель Федор Владимирович
13.04.1976
Кувшинских Максим Дмитриевич
04.04.1985
Кузнецов Алексей Сергеевич
11.01.1983
Лавров Дмитрий Александрович
26.05.1984
Ломов Вадим Игоревич
15.10.1983
Макаревич Алексей Владимирович
25.11.1976
Махмутов Эдуард Мугалимович
04.06.1978
Мерзляков Денис Сергеевич
12.03.1982
Меркулов Алексей Сергеевич
01.01.1976
Миклин Михаил Александрович
03.03.1968
Минин Сергей Александрович
23.03.1992
Миронов Сергей Николаевич
30.08.1972
Михайлюк Виктор Петрович
06.05.1983
Московкин Дмитрий Валентинович
09.04.1982
Муталиев Бекбулат Куандыкович
10.01.1984
Мясищев Вячеслав Викторович
24.07.1973
Набоков Сергей Олегович
09.03.1978
Нисневич Станислав Наумович
07.09.1966
Новах Дмитрий Александрович
23.07.1979
Оболенский Валерий Александрович
21.03.1960
Овчаренко Максим Александрович
14.10.1978
Отаев Евгений Викторович
12.12.1982
Павлов Александр Александрович
14.12.1984
Пасько Александр Александрович
27.06.1976
Петрик Иван Александрович
19.02.1986
Петров Алексей Анатольевич
04.02.1990
Пикулин Павел Александрович
22.11.1989
Пильщиков Евгений Павлович
09.05.1986
Подковальников Сергей Владимирович
27.09.1969
Поляков Сергей Николаевич
14.02.1971
Попа Павел Сергеевич
21.09.1988
Прида Александр Федорович
28.06.1972
Пустотин Александр Васильевич
04.07.1970
Рехман Виктор Антонович
27.04.1961
Романюков Роман Александрович
06.09.1978
Русских Игорь Валерьевич
03.10.1987
Рябыкин Александр Александрович
09.09.1993
Сапаралиев Руслан Каримович
20.01.1975
Сапега Павел Александрович
09.06.1986
Сверчков Владимир Алексеевич
19.03.1982
Середенко Максим Александрович
23.08.1979
Сильнягин Николай Анатольевич
09.10.1986
Симоненко Виктор Иванович
10.04.1975
Скрябин Игорь Витальевич
03.11.1987
Соколов Алексей Валериевич
26.12.1972
Сорокин Павел Александрович
06.06.1985
Стахов Роман Николаевич
25.04.1969
Стукалов Николай Сергеевич
14.09.1987
Стукалов Сергей Сергеевич
15.06.1995
Суворов Дмитрий Александрович
24.11.1981
Султакаев Ренат Шамарданович
10.01.1981
Супрунов Денис Николаевич
01.09.1981
Суховеев Алексей Михайлович
25.05.1980
Телин Юрий Алексеевич
12.01.1980
Тимофеев Василий Николаевич
25.01.1984
Тихонов Тихон Федорович
13.02.1973
Трегуб Павел Владимирович
19.04.1982
Уваров Александр Александрович
11.04.1984
Усачев Валерий Иванович
24.11.1966
Файзулин Игорь Владимирович
02.12.1980
Федоренко Александр Владимирович
23.08.1974
Федоров Сергей Александрович
18.12.1977
Феофилактов Алексей Николаевич
15.10.1992
Филинов Алексей Валерьевич
20.09.1980
Филонов Вячеслав Алексеевич
12.02.1974
Фролов Максим Александрович
29.05.1984
Чабан Иван Васильевич
08.04.1991
Чернов Василий Михайлович
16.11.1967
Чернов Руслан Александрович
04.07.1993
Члалян Руслан Гайкович
05.02.1977
Чубко Дмитрий Владимирович
28.02.1984
Чукашов Николай Александрович
10.03.1994
Чумаков Сергей Анатольевич
08.06.1971
Шатин Владислав Юрьевич
18.06.1978
Шебанов Виталий Геннадьевич
09.07.1981
Шевчик Александр Владимирович
26.05.1982
Щербинин Евгений Валерьевич
22.09.1969
Щуплев Максим Владимирович
07.10.1977
Юриш Валерий Александрович
20.02.1975
Ярош Вячеслав Александрович
17.04.1985