Общая стоимость американского жилья превысила ВВП США, Китая и Канады вместе взятых 4.01.2019, 11:51

Всю жилую недвижимость США оценили в $33,3 триллиона.

Совокупная стоимость жилой недвижимости в США по итогам 2018 года увеличилась на $1,9 трлн (на 6,2% к 2017 году) и достигла $33,3 трлн. Об этом говорится в годовом отчете одного из крупнейших в США сервисов по поиску жилья Zillow.com, пишет РБК.

«2018 год был годом необычайно сильного и стабильного роста стоимости жилья по всей стране», — сказал старший экономист Zillow Аарон Терразас. С момента рецессии 2012 года совокупная стоимость жилья в США выросла на $10,9 трлн — около трети этого роста ($3,7 трлн) приходится на рынок жилья в Калифорнии.

Самым дорогим рынком в США является Нью-Йоркская агломерация (около $3 трлн), в которую входят Нью-Йорк, Северный Нью-Джерси и Лонг-Айленд. На этот район приходится 9,1% от совокупной стоимости жилья по всей стране. Среди самых дорогих рынков — Флорида ($2,4 трлн), Техас ($1,7 трлн), Массачусетс ($1,1 трлн) и штат Вашингтон ($1,1 трлн).

Объем американского рынка жилья ($33,3 трлн) больше, чем совокупные ВВП трех стран: США ($19,4 трлн), Китая ($12,2 трлн) и Канады ($1,7 трлн), отмечается в материалах Zillow Research.

В 2017 году оценку совокупной стоимости жилья по странам мира проводило европейское агентство недвижимости Savills. Совокупная стоимость всей жилой недвижимости России составила $2,9 трлн (треть пришлась на Москву, где суммарная стоимость жилого фонда была равна $0,87 трлн). По этому показателю Россия находилась на 10-м месте в мире. Совокупная стоимость жилья в Китае оценивалась в $42,7 трлн.