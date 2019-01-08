Эрдоган осудил заявление Болтона о гарантиях курдским ополченцам в Сирии 8.01.2019, 15:06

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Президент Турции отвергает возможность диалога с США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник назвал «неприемлемыми» высказывания советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона о силах сирийских курдов, сообщает «Голос Америки».

По мнению Эрдогана, заявление Болтона было «серьезной ошибкой».

«Нельзя принять или проглотить послание, с которым Болтон выступил в Израиле», – заявил Эрдоган депутатам от своей партии в парламенте.

Выступая в Израиле в воскресенье, Болтон сказал, что одним из условий для вывода американских войск из Сирии является получение гарантий безопасности для курдских союзников.

Заявление Эрдогана прозвучало во вторник, через несколько часов после того как Болтон встретился с турецкими официальными лицами, добиваясь заверений, что Турция не будет атаковать союзных США курдских ополченцев в Сирии.

По словам Эрдогана, Анкара «не может идти на какие-либо уступки».

«Причастные к коридору террора (в Сирии) получат необходимое наказание», – сказал он.

Эрдоган сообщил, что подготовка Турции к новому военному наступлению против террористических группировок в Сирии «в значительной степени» завершена.

Турция настаивает на том, что ее военные действия направлены против курдских бойцов в Сирии, которых она считает террористами, а не против курдского народа.