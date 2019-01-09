Гарри Каспаров: Сохранение России в нынешних границах представляется маловероятным 9.01.2019, 13:59

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Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Кремль не способен сохранить власть над сегодняшней территорией.

Российский оппозиционер Гарри Каспаров поделился с читателями сайта kasparov.ru своими мыслями о мировой политике, российской оппозиции, шахматах и своим видением будущего.

— Согласны ли вы с мнением, что Россия — это страна победившего нигилизма?

— Вопрос общефилософский, потому что в слово "нигилизм" многие вкладывают разный смысл. Достаточно очевидно, что за годы коммунистического правления сформировался архетип сознания, который страдает излишними социальными и политическими предрассудками. Это как организм, который поражен вирусом иммунодефицита, для которого любая болезнь, даже не очень серьезная, может оказаться смертельной. В этом плане, наверное, это победивший нигилизм, потому что люди не очень готовы к тому, чтобы адекватно реагировать на новости из окружающего мира. И поэтому кремлевская пропаганда в целом очень эффективно воспринимается этим нигилистическим сознанием.

— Как, по вашему мнению, будут реагировать адекватные россияне на объявление всеобщей мобилизации в стране? Куда "мажоры" будут прятаться от военкомов?

— Мне кажется, что никакой готовности у населения к массовым жертвам нет даже в помине. Тут очевидно отличие от СССР. С этим и связаны некоторые колебания Путина во внешнеполитической линии. Как, например, отказ от полномасштабной войны против Украины, которая неизбежно вызвала бы всеобщую мобилизацию, как экономическую, так и гражданскую. Судя по всему, люди не готовы даже к небольшим жертвам, даже если они поддерживают какую-то идею. Скажем, "Крым наш — это хорошо", считает большинство россиян, но у меня нет сомнений, когда вопрос встанет "готовы ли вы платить за это из собственного кармана?", ответ сразу станет очевидным. Поэтому мне кажется, что предпосылок к тотальной мобилизации нет. Если власть решит пойти по этому пути, то это просто ускорит ее крах.

— Видите ли вы через 20 лет РФ в ее нынешних границах (как единое государство) и представляете ли себе альтернативные варианты — отваливание от территории целых округов, или "ЛДНРизация" от Калининграда до Владивостока, или ваш вариант, если есть?

— Я неоднократно говорил, что сохранение России в нынешних границах в ближайшие 15-20 лет мне представляется маловероятным. Россия сегодня остается имперским образованием с очевидной неоднородностью регионов. Скажем, Северный Кавказ, и особенно Чечня, по своему укладу сильно отличаются от сибирских или северо-западных областей России. Поэтому любые перемены, которые будут приводить к позитивным, как я считаю, изменениям общественно-политического строя, которые будут вести к демократизации страны, неизбежно вызовут к жизни центробежные силы. Распад любой империи сопровождается такими центробежными тенденциями. Поэтому можно с большой долей вероятности говорить о том, что демократическая Россия перестанет быть имперской Россией. И, соответственно, страна может потерять часть своей территории.

Но территории, чуждые ментально, меня не сильно интересуют. Проблема гораздо более серьезная связана с восточными территориями, на которые есть очевидный претендент — Китай. Малонаселенные территории, богатые природными ресурсами, которые используются нынешней властью как способ обогащения; наличие мощного соседа на юге с огромным населением, с исторической перспективой, мыслящего столетиями и располагающего и финансовой, и психологической базой для освоения этих территорий. Это, мне кажется, главный вопрос — удастся ли России сохранить хотя бы административный контроль над этими территориями.

— Почему вы считаете, что то, что вы делаете, — самый эффективный бескровный путь демонтажа диктатуры? Может, лучше создать для начала самый эффективный механизм поиска решения задачи и спросить у неравнодушных? Для борьбы нужно сначала построить секретную закрытую Россию. У "Свободной России" тут есть козырь — ее не может пытать ФСБ. В Украине диктатура демонтирована, может, попробовать из нее сделать конфетку для начала? Там выборы скоро — окно возможностей. Дураки во власти — это теперь общемировая проблема, а вместе решать проблемы проще.

— Эффективность бескровного демонтажа диктатуры подтверждается историей. Обычно военное сопротивление диктатуре — это обоюдное насилие. Соответственно, диктатура получает дополнительные аргументы в этом противостоянии. Понятно, что на каком-то этапе возможно жесткое противостояние, но для будущего лучше избегать кровавой развязки. Любое кровопролитие влияет на конфигурацию новой власти. Ровно потому, что насилие становится частью нового фундамента. Понятно, что не существует простых решений. Но тем не менее этого лучше избегать. Еще одна опасность заключается в том, что у России есть совершенно отмороженные представители властных структур, которые совершенно спокойно могут перейти красную черту. Мы, к сожалению, дошли до такого исторического момента, когда даже миллионная демонстрация в Москве не факт, что вызовет бескровную смену власти. Очень вероятно, что во власти найдутся желающие пострелять. Понятно, что кончится для них это плохо, но нам от этого лучше не будет. От стрельбы и крови страна ничего не выиграет, а наоборот — историческая перспектива станет еще более мрачной и туманной. Поэтому лучшее, что можно сделать — иметь альтернативу. Это как раз то, чем мы занимаемся на Форуме свободной России. Это попытка предложить свое видение будущего, о том, что вообще должно происходить и какие ключевые вещи должны случиться в России, чтобы страна могла вернуться на цивилизованный путь развития.

— Являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, Россия, используя право вето, по сути, торпедирует работу этого органа, если не сказать, что вообще лишает смысла его деятельность. Нельзя ли каким-то образом изменить правила работы Совета Безопасности таким образом, чтобы страна, которая является предметом обсуждения Совета Безопасности, не имела права вето?

— Организация ООН исчерпала свои основные функции в 1991 году, после распада Советского Союза. Потому что ее задачей, когда она создавалась в 1945 году, было предотвращение новой большой войны. Очень быстро стало очевидно, что эта война может разразиться между СССР и Америкой. Поэтому цель ООН сводилась к замораживанию конфликтов, поиску каких-то компромиссов. С окончанием холодной войны эта роль оказалась невостребованной. Получилось так, что после 1991 года организацию, которая задумывалась как некий "морозильник конфликтов", начали использовать для их решения. Для того, к чему эта громоздкая бюрократическая структура была совершенно не приспособлена. Как следствие, чудовищная коррупция, апогеем которой была программа "нефть в обмен на продовольствие", которая позволяла Саддаму Хусейну удерживаться у власти и при этом подкармливать кучу международных чиновников.

На сегодняшний день это пустая говорильня, которая на одну неделю, во время проведения Генеральной ассамблеи, превращается в парад диктаторов. Я называю это "неделя мод диктаторов" в Нью-Йорке. Нынешнюю бессмысленность этой организации хорошо демонстрирует "Комиссия по правам человека", членами которой являются такие "столпы" правозащиты, как Саудовская Аравия, Куба, Китай, Венесуэла и т.п. В прошлом году эти "борцы за мировую справедливость" выпустили по одной резолюции, осуждающей нарушение прав человека в Северной Корее, Сирии и Иране, и 21 (!) резолюцию по Израилю. На сегодняшний день ООН — пережиток прошлого.

Я давно высказывался в пользу создания того, что сенатор Джон Маккейн называл "Лига демократий". На мой взгляд, необходимо создание новой международной организации, в которой соблюдение общих норм будет реальным обязательством. Туда будут входить страны с демократическими правительствами. Совершенно очевидно, что такая организация заставит многие страны двигаться в правильную сторону. Можно очень долго говорить о кризисе демократии, но тем не менее никакой альтернативы нет. Демократия — это модель, наиболее успешная экономически, социально и политически — никакой конкуренции на сегодняшний день не имеет. Никакие мифические "китайские чудеса" и прочие "третьи пути" даже близко не могут выйти на тот уровень технологического развития и — что очень важно — на тот уровень индивидуальных свобод, которые предоставляет свободный мир.