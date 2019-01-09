СК передал в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении главреда tut.by 5 9.01.2019, 16:41

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Марина Золотова

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дело Марины Золотовой передано в Генпрокуратуру для направления в суд.

Следственный комитет Беларуси передал в Генеральную прокуратуру уголовное дело в отношении главного редактора портала tut.by Марины Золотовой, сообщает "Интерфакс".

"Уголовное дело в отношении редактора художественно-редакционного отдела tut.by (Марины Золотовой – прим.) 2 января передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд", - сообщила Юлия Гончарова.

Как сообщалось, М.Золотова остается единственной обвиняемой по "делу БелТА". Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 УК (бездействие должностного лица). Санкции этой статьи предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Всего по "делу БелТА" проходили 15 человек, из них 14 обвинялись по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Ранее в их отношении было прекращено уголовное преследование после погашения ущерба (от 3 тыс. до Br17 тыс.) и выплаты административных штрафов в 30 базовых величин (Br735).

Напомним, что 7 и 8 августа в офисах tut.by, БелаПАН прошли обыски. СК расследует уголовное дело (ст. 349) о «незаконном доступе» к платному контенту государственного агентства БелТА.

7 августа были задержаны 10 журналистов и редакторов tut.by и БелаПАН. Половину из них отпустили вечером.

8 августа СК задержал 3 журналистов портала realt.by и главного редактора этого издания, а также редактора сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и корреспондента «Deutsche Welle» Павлюка Быковского.

9 августа Следственный комитет задержал главного редактора БелаПАН Ирину Левшину. В тот же день на свободу вышли редакторы tut.by и обозреватель БелаПАН.

10 августа на свободу вышли оставшиеся журналисты.