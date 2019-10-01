СМИ рассказали о проблемах со здоровьем у Лукашенко 70 1.10.2019, 9:33

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Журналистам известно лишь о части из них.

На недавней встрече с украинскими журналистами Лукашенко заявил, что продолжит «работать», пока люди ему доверяют и «пока есть здоровье».

Однажды Лукашенко даже пояснял вопрос здоровья более подробно:

«Если я не смогу работать «президентом» и буду при своем уме, понимаете, я немощный человек, но голова соображает, я уйду в отставку сам».

UDF.BY рассказал, что известно о проблемах со здоровьем правителя Беларуси на данный момент.

По всей видимости, журналистам известно лишь о части из них.

Мало кто знает, что у диктатора есть, или по крайней мере были, проблемы со зрением. В 2012-2013 годах Лукашенко несколько раз появлялся в кадре с очками. Вероятно, эти моменты не должны были попасть на камеру – очки просто забывали вовремя убрать.

Минимум две серьезные проблемы были у Лукашенко с коленями. Вероятно, еще в 90-е Лукашенко, любивший играть в футбол, серьезно травмировался. «Мне полколена вырезали, то прыгать на поле было уже тяжело», — так объяснял руководитель страны свой приход в хоккей.

Но и в этом виде спорта Лукашенко получил несколько серьезных травм. Одна из них вновь касалась коленного сустава. О проведенной операции в эфире телеканалов сообщила пресс-секретарь правителя Наталья Эйсмонт. Но осталось загадкой, были ли проблемы с той же ногой, которую диктатор повредил в прошлом.

Также из-за увлечения хоккеем Лукашенко на протяжении жизни несколько раз разбивали лицо.

«Часто привожу пример, если вы внимательно приглядитесь, у меня один глаз отличается от другого. Четыре раза мне шили лицо в больнице. А что швов не видно ― хорошо работают доктора! Последний раз так лоб рассекли клюшкой ― шесть швов наложили», — уверял диктатор.

Свидетельницей последствий одного такого случая была Эйсмонт:

«Чтобы не увидели травму, снимать надо было только с определенного ракурса. А предстояло выступить на торжественном мероприятии во Дворце Республики. Как мы ни старались, скрыть это на тот момент правильно не удалось. Нас спасло то, что зрители были далеко».

30 июля 2018 года пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала информацию об инсульте у правителя Беларуси.

Об предполагаемой болезни Лукашенко сообщили российские Telegram-каналы, а потом украинский сайт Dsnews.ua. В публикации последнего отмечалось, что Лукашенко с 28 июля не появлялся на публичных мероприятиях. А 26 июля он должен был приехать в Гомель, однако визит не состоялся.

Вчера издание «Солидарность» обратило внимание на странное поведение Лукашенко во время спуска по трапу самолета в Ереване. Скложилось впечатление, что диктатор делал это с трудом, хватаясь за поручни.