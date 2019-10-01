Что изменилось в Беларуси с сегодняшнего дня 5 1.10.2019, 10:43

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Среди нововведений — несколько подорожаний.

В Беларуси с 1 октября подорожал сахар и некоторые марки сигарет. Белорусам, которые попали в «тунеядскую базу»я, с октября будут насчитывать платежи за газоснабжение и теплоснабжение по экономически обоснованным тарифам. Tut.by посмотрел, какие изменения, которые отразятся на кошельках, стали действовать с 1 октября.

Сахар будут продавать от 1,5 рубля за килограмм

С 1 октября в Беларуси подорожал белый кристаллический сахар. Власти устанавливают на него до конца года предельную минимальную розничную цену в 1,5 рубля. То есть найти сахар дешевле этой суммы не получится. Напомним, ранее из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, власти уже вводили регулирование цен на этот товар.

Сейчас белорусский сахар можно найти в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивают акции, во время которых сахар из РФ можно купить еще дешевле.

Для «тунеядцев» подорожает отопление

Белорусам, которые попали в «тунеядскую базу», с октября будут приходить платежки за газоснабжение и теплоснабжение по экономически обоснованным тарифам. При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе «не занятого в экономике» населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Напомним, с января этого года иждивенцы по полным тарифам оплачивают горячее водоснабжение.

В Беларуси насчитали около полумиллиона «не занятых в экономике», сообщила в начале декабря прошлого года министр труда Ирина Костевич.

Подорожают сигареты, некоторые — на 10 копеек. В продаже появится несколько новых марок

С 1 октября выросли цены на некоторые марки сигарет. В продаже также появятся новые марки. К примеру, гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 октября повышает цены на Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure — с 2,45 до 2,5 рубля.

Компании «Табак-инвест» и «Беларусьторг» также повысили стоимость некоторых марок сигарет, а «ЭНЕРГО-ОИЛ» не планирует.

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

Комиссия за просмотр баланса

С 1 октября Беларусбанк вводит комиссию за просмотр баланса по карточке в устройствах Белинвестбанка — 0,5 доллара/евро, 35 российских рублей, 1 белорусский рубль.

Ранее банк ввел комиссию за снятие наличных в банкоматах Белинвестбанка. Размер вознаграждения — 2,5% от суммы, но не меньше 3 долларов/евро, 110 российских рублей, 3 белорусских рублей.

При этом Беларусбанк по-прежнему не будет взимать комиссию за снятие наличных в банкоматах двух банков-партнеров — БПС-Сбербанка и Белагропромбанка.

Напомним, ранее Беларусбанк с 1 августа пересмотрел размеры вознаграждений за некоторые операции по карточкам.

Компаниям по трудоустройству за границей упростят работу

С 1 октября объявление о трудоустройстве за границей больше не нужно будет согласовывать с МВД. Об этом сообщает Департамент по гражданству и миграции МВД. Сейчас размещение и распространение информационных или рекламных объявлений о трудоустройстве за пределами Беларуси запрещалось без согласования с МВД. При этом объявления принимаются только от юрлиц и ИП, у которых есть лицензия на трудоустройство за границей.

В последнее время белорусы все чаще уезжают за границу на заработки. 2018 год стал рекордным по количеству трудовых мигрантов. В Польшу и Литву чаще едут рабочими, в США и Германию — в сельское хозяйство. А в Чехии востребованы белорусские врачи.