Литва ведет борьбу с пиратством в интернете 4 10.10.2019, 12:10

В стране защищают авторское право.

7 октября Литовская комиссия по радио и телевидению объявила о решении заблокировать сайты torrent.ai и films.in на территории страны. Таким образом комиссия продолжает борьбу с пиратством в интернете.

С 1 апреля этого года Литовская комиссия по радио и телевидению получила право давать провайдерам инструкции по блокировке сайтов, незаконно публикующих защищенный авторским правом контент. С 1 апреля комиссия приняла 10 решений, которые блокируют 12 сайтов.

«Для вынесения определения о блокировке сайта комиссия должна получить заявление от правообладателей или их представителей», — пояснил в комментарии для Charter97.org главный специалист Отдела по надзору за деятельностью хозяйствующих субъектов Андрюс Катинас.

Андрюс Катинас рассказал, что заблокированные torrent.ai и films.in были достаточно популярными среди литовцев. Эксперт приводит статистику последних двух заблокированных решением комиссии сайтов. Так, у movies.in в среднем более 6 800 000 пользователей в месяц, из которых более 795 000 являются уникальными. 80% посетителей сайта — пользователи из Литвы. Сайт torrent.ai посещают в среднем более 1 400 000 пользователей в месяц, 195 000 из которых являются уникальными. 85% посетителей этого сайта — из Литвы.

25 сентября Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) приняла решение заблокировать доступ к девяти веб-сайтам, которые показывают телевизионные программы. Эти сайты не предоставили комиссии извещение об оказании услуг распространения. Доступ был закрыт к следующим сайтам: www.online-television.net, www.pr2pr.net, www.trefoil.tv, www.sunduk-tv.com и www.sunduk.tv, а также к www.videomore.ru, www.viaway.com, www.rus24.tv, www.lapti.tv.

Те, кто попытается получить доступ к заблокированным сайтам, будут перенаправлены на специальную созданную Литовской комиссией по радио и телевидению информационную страницу.