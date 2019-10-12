Лидер группы Dzieciuki - властям: Опубликуйте все, что вы хотите подписать с Россией 2 12.10.2019, 11:28

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Александр Денисов

Речь идет о судьбе страны, а не о продаже ОАО «Азот».

Музыкант, лидер группы Dzieciuki Александр Денисов принял участие в кампании «Свежий ветер», сообщает «Радыё Рацыя».

Музыкант полагает, что 8-го декабря 2019 года может произойти продажа Беларуси:

- Мне не нравится то, что 8-го декабря будет неизвестно что подписано. До сих пор что-то нам бросают, какие кости, какие-то объедки, что все будет хорошо, все будет подписано, независимость мы не потеряем. Но, извините, когда вы тянете уже несколько недель и месяцев, то не рассказывайте нам на словах. Опубликуйте, пожалуйста, все, что вы хотите подписать. Это должно быть, потому что речь идет не о продаже ОАО «Азот». В каком-то смысле идет о продаже страны, поэтому если продаете страну, то хочется сказать, может спросим у народа.

Представители компании «Свежий ветер», в которую входят известные белорусские общественные деятели, политики и журналисты, считают, что интеграцию с Россией, возможную после подписания «дорожных карт» 8-го декабря 2019 года, можно называть аншлюсом Лукашенко.