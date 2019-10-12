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«Мой друг Борис Немцов»

  • 12.10.2019, 12:35
«Мой друг Борис Немцов»
Борис Немцов

В России показали новый фильм о политике.

9 октября Борису Немцову исполнилось бы 60 лет. 27 февраля 2015 года он был убит на Большом Москворецком мосту, практически под стенами Кремля, выстрелами в спину. Убийство произошло накануне Марша миллионов — массовой акции российской оппозиции. Убийцы — бывшие сотрудники правоохранительных органов, уроженцы Чечни, — осуждены. Заказчик убийства не установлен. К юбилею одного из самых смелых и очень свободных политиков России «Новая газета» показывает фильм с разрешения его автора — документалиста Зоси Родкевич.

Юная анархистка Зося Родкевич с цветными волосами и кольцом в носу отправляется снимать известного политика Бориса Немцова, как ей тогда представлялось, доисторическое существо (53 года — древность!), самовлюбленного буржуя, барчука, наследника Ельцина.

Она снимала его с перерывами 3 года, и вальяжный мамонт постепенно превращался в близкого друга. Энергичного и харизматичного, самолюбующегося и влюбчивого, смелого и комплексующего, победительного и уязвимого, честного и ироничного, упрямого, порядочного… и очень живого.

Закончить работу над фильмом не успели — герой был убит.


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