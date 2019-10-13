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Ученые придумали беспохмельный алкоголь

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  • 13.10.2019, 16:48
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Ученые придумали беспохмельный алкоголь

Спиртное будет вызывать чувство опьянения, однако похмелье после него не наступит.

Профессор Дэвид Натт, возглавляющий отделение нейропсихофармакологии Имперского колледжа Лондона, рассказал, что он и его коллеги вышли на финишную прямую в создании алкоголя, не вызывающего похмелья.

По утверждению разработчиков, синтезированное ими спиртное будет вызывать чувство опьянения, однако похмелье после него не наступит. Кроме того, беспохмельный алкоголь не оказывает токсического воздействия на печень и другие органы.

Дэвид Натт рассказывает, что путь к беспохмельному алкоголю начался в 1983 году, когда он — еще будучи аспирантом — открыл антидот, предотвращающий опьянение. К настоящему времени он нашел способ избавиться только от неприятных побочных эффектов, сохраняя при этом способность спиртного опьянять.

На прилавки магазинов и в бары изобретение Натта попадет не раньше, чем пройдет формальную процедуру проверки и сертификации — на это обычно уходит около трех лет, но в данном случае процесс может затянуться ввиду необычности открытия, сообщает vm.ru со ссылкой на The Guardian.


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