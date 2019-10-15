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Трамп позвонил Эрдогану и потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии

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  • 15.10.2019, 8:51
Трамп позвонил Эрдогану и потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии

США не давали Турции «зеленый свет» на вторжение.

Президент США Дональд Трамп позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии, заявил американский вице-президент Майк Пенс, передает Reuters (перевод — РБК).

По его словам, США не давали Турции «зеленый свет» на вторжение в Сирию.

CША «просто не будут и дальше терпеть турецкое вторжение в Сирию», добавил Пенс, передает AP. По словам, вице-президента, он лично направится на Ближний Восток по поручению Трампа.

Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября, ее цель, как утверждает Анкара, заключается в вытеснении курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Сирийских демократических сил» (SDF) от границы, где планируется создать зону безопасности.

США выступали против данной операции. Американский Минфин ввел санкции против Минэнерго и Минобороны Турции, а также их руководителей — Фатиха Донмеза и Хулуси Акара. В санкционный список попал и глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

В Вашингтоне считают, что своими действиями Анкара поставила под угрозу безопасность мирных жителей, а также дестабилизирует ситуацию в регионе и подрывает кампанию по борьбе с «Исламским государством». Трамп уже пообещал, что в ответ на операцию США до 50% повысят для Турции пошлины на сталь и прекратят переговоры о торговле.


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