Власти испугались Ирину Халип 7 17.10.2019, 18:21

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Фото: «Наша Ніва»

Но борьба только начинается.

Cегодня стало известно, что власти отказались регистрировать кандидатом в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ирину Халип.

Известная белорусская журналистка прокомментировала сайту Сharter97.org реакцию властей:

- Я предполагала, что меня не зарегистрируют. Одно дело, когда ты собираешь подписи по квартирам и делаешь это не публично, а разговоры с людьми проходят в кухонном формате, один на один.

Совершенно другое дело — это период агитации и предоставления государственного теле и радио эфиров. Понятное дело, что ни меня, ни Максима Винярского, которого также не зарегистрировали, власти просто не могли бы допустить к эфиру. Власти испугались и даже не попытались придумать причину, которую можно было бы условно принять. Тогда мы бы сказали: «Да, окей, мы здесь просчитались, совершили ошибку, которой они воспользовались». Нет, власти даже этого не сделали.

Могу сказать, что вся команда «Европейской Беларуси» работала на износ целый месяц. Мы старались сделать все, чтобы не допустить подобных ошибок, не дать козыри в руки властей. Мы их им и не дали.

Понимаете, у нас все было безупречно. Сдавали в ЦИК даже не все листы. Если у нашей команды были хоть малейшие подозрения, что там может быть что-то не так, могут быть хоть какие-то малейшие исправления — мы их не сдавали. Придраться было cовершенно не к чему.

Как вы видите, власти даже не попытались. Они придумали какую-то неправдоподобную версию, что якобы все подписи все достоверные, а вот даты — нет. Якобы даты проставлялись не избирателями, а кем-то еще. Как будто я с детского сада собирала подписи и думала: «Авось, когда-нибудь пригодятся». И вот теперь они пригодились! Такая у них сказочка, такая у них фантазия.

Ну что ж, для меня ничего не изменилось. Я как работала, так и буду работать.

Только теперь не в рамках Партизанского избирательного округа, а в рамках всего города. Ведь кого-то из наших они все-таки зарегистрировали. Ту же Ольгу Николайчик. Вот и представьте себе, что мы с Максимом Винярским станем ее доверенными лицами. Ничего же не меняется. Мы ставили перед собой совершенно другие задачи, когда начинали участвовать в этой избирательной кампании. Она не закончилась, она только начинается. Могу пообещать, что она станет крайне интересной, яркой и запоминающейся.