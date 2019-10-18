Второй день суда над Дмитрием Полиенко: онлайн-трансляция 2 18.10.2019, 11:08

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Дмитрий Полиенко

Фото: ПЦ «Весна»

(обновляется) Суд начался с задержаний активистов.

В Минском городском суде 18 октября продолжилось рассмотрение уголовного дела социального активиста Дмитрия Полиенко, сообщает сайт ПЦ "Весна".

На первом судебном заседании, после того, как активист вскрыл себе вены, стало известно, что прокуратура отказалась от прежних обвинений по ст. 341 УК (нанесение граффити в Куропатах и на здание на улице Охотской), ч. 1 ст. 130 (разжигание вражды к сотрудникам милиции в расположенном на youtube видеоролике), ст. 369 (оскорбление министра (бывшего) МВД Игоря Шуневича в видеоролике).

Дело рассматривается только по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) по факту распыления перцового газа в лицо мужчине на лестничной площадке.

Из-за большого общественного резонанса суд принял решение проводить процесс в открытом режиме.

На суде выяснилось много противоречий между показаниями "потерпевшего" и свидетелей, которые были даны во время следствия и которые прозвучали в суде.

Сайт ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня процесса над Дмитрием Полиенко.

Фото: ПЦ «Весна»

Перед судебным заседанием в очереди был задержан активист "Народной громады" Сергей Спариш. Его повязали и утащили. На основании того, что судья запретил ему присутствие. При задержании присутствовал командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Фото: ПЦ «Весна»

Сообщается, что Сергея Спариша задержали.

Заседание началось. Первым выступает свидетель Максим Борувко. Именно у него Полиенко приобретал перцовый баллончик. Он объясняет, что для покупки перцовых баллончиков требуется только то, чтобы человек был совершеннолетний. Полиенко он не помнит. Подтверждает, что баллончики можно применять только для самообороны.

Судья зачитывает показания, которые давал Борувко во время следствия: "Перцовый баллончик "Жгучий перчик" был продан Дмитрию Полиенко. После продажи Борувко вышел в коридор и почувствовал запах газа. Перезвонил клиенту и спросил, зачем тот распылил газ. Дмитрий Полиенко ответил, что распылил газ случайно. Клал два баллончики в карман и нажал один из них".

Начали рассматривать вещественные доказательства. Осматриваются перцовые баллончики. Дмитрий Полиенко соглашается с тем, что они принадлежат ему.

Суд переходит к исследованию аудиозаписей телефонного звонка жены "потерпевшего" в скорую помощь и видеозаписей из кафе, где находился "пострадавший" перед инцидентом. Судья объявляет перерыв, так как аудиозапись не срабатывает.

«После вчерашнего жеста Дмитрий Полиенко через шиканье конвоиров передает, что терпит чрезвычайно жесткое давление со стороны администрации СИЗО-1 («Володарка»).

А именно: он попал в ШИЗО и получил профилактический учет. Несмотря на это - держится бодро и мужественно», - сообщил в «Фейсбуке» сообщил соратник Дмитрия Полиенко Вячеслав Косинеров.