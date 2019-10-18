Минобороны Беларуси показало свое секретное оборудование 26 18.10.2019, 20:21

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Оборудование называют «современным и надежным».

Министерство обороны Беларуси продемонстрировало телеканалу СТВ секретное оборудование в 62-ом центральном узле связи. Именно сюда направлены все связные нити, что опутывают войска, передает euroradio.fm.

В центре называют оборудование современным, надёжным и секретным: здесь есть и телефонный центр, и центр каналообразования. Любопытно, что секрет демонстрируют журналистам и даже дают его снимать.

Начальник отделения системы сетей передачи данных Артур Жуковский рассказывает, что через центр происходит распределение разных видов связи. При этом он упоминает видеоконференцсвязь, телеграф, телефон и так далее. Отсюда организовывается связь на всех учениях, куда выезжают белорусские военные.

Дежурство в 62-ом центральном узле связи происходит круглосуточно. Как рассказывают в центре, он защищён от любых внештатных ситуаций. Если электричество будет отключено во всём городе, здесь оно не пропадёт.