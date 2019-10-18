Российский сенатор: Мы предложим Беларуси создать общее интернет-пространство 30 18.10.2019, 20:27

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Андрей Клишас

Андрей Клишас убежден, что «чебурнет» поспособствует «укреплению белорусского суверенитета».

Российские сенаторы готовы поделиться с белорусскими коллегами опытом по созданию правового поля для работы «суверенного» Интернета. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, сообщает «Парламентская газета».

— Мы приняли для себя достаточно простое базовое правило, которые пытаемся прописать в нормативных актах: все, что справедливо, допустимо и разрешено в нашей реальной жизни, должно быть разрешено в интернете. Все, что мы в реальной жизни хотим запретить, должно быть запрещено в интернете тоже, — заявил Клишас.

Российский сенатор убежден, что законодательный опыт России в сфере защиты интернет-пространства может помочь Беларуси укрепить свой суверенитет.

Кроме того, Андрей Клишас заявил о необходимости создания в рамках «cоюзного государства» общего информационного пространства. По его мнению, странам нужно разрабатывать единые правила хранения и защиты информации, а также регулирования работы интернета.

Поручение Путина

Напомним, что 8 октября российские СМИ сообщили о поручении Владимира Путина проработать вопрос сближения законов России и Беларуси. По данным РБК, речь шла о сроках выполнения поручения до 1 января 2020-го.

Впрочем, в пресс-службе Путина, а также в некоторых из упомянутых в публикации российских министерствах информацию о сближении законов опровергли.

Как Беларусь и Россия отменяют роуминг

В июне 2017-го власти двух стран впервые подняли вопрос об отмене роуминга. Но три года назад решить проблему с ходу не удалось, пишет «Солидарность».

Как и в последующие годы. Главы государств дали поручения профильным ведомствам заняться решением этого вопроса, были разработаны дорожные карты, но результата пока нет.

В России национальный роуминг был отменен этим летом. Отмена роуминга с Беларусью обсуждалась в Госдуме. На днях соответствующий законопроект не поддержали российское правительство и парламентский комитет по информационной политике.

Как отметили в российском правительстве, установить требования к услугам связи, оказываемым на территории Беларуси, и тарифам на них посредством законодательного акта РФ не представляется возможным.