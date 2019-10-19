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Ученые: Млечный Путь «украл» несколько галактик

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  • 19.10.2019, 19:54
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Ученые: Млечный Путь «украл» несколько галактик

По космическим меркам это произошло не так уж давно.

Наша родная галактика «похитила» несколько карликовых галактик, которые раньше принадлежали Большому Магеллановому Облаку (БМО), установили астрономы.

Это произошло из-за продолжающегося слияния галактик, обычного процесса во Вселенной, уточняют ученые в результатах исследования, опубликованных в Royal Astronomical Society, передает mail.ru.

Факт галактического «воровства» удалось установить благодаря новым данным с космического телескопа Gaia Европейского космического агентства. Это одно из первых открытий в рамках текущей миссии, которая отслеживает движение миллиарда звезд, в том числе из близлежащих галактик.

Команда воссоздала движение звезд в компьютерной симуляции и увидела, что четыре сверхслабые карликовые галактики и еще две, немного крупнее (карликовая галактика в созвездии Печь и карликовая галактика в Киле), когда-то были частью Большого Магелланова Облака, но Млечный Путь с более сильным гравитационным полем сумел «перетянуть» себе эти структуры.

По космическим меркам это произошло не так уж давно — около 1 млрд лет назад, тогда как возраст всей Вселенной составляет 13,8 млрд лет.


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