Ученые выяснили, почему люди любят кислое 3 2.10.2019, 12:53

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Специалисты из Университета Южной Калифорнии разгадали загадку.

Почему мы любим кислое? Вкус, например киви или лимона, среди других, пожалуй, самый тонкий. В небольших количествах он придает особый аромат блюдам, но при более высоких концентрациях неприятный и даже болезненный. Так почему мы чувствуем кислый вкус и почему его любим? Ученые из Университета Южной Калифорнии, возможно, разгадали загадку.

Фрукты и овощи с кислым вкусом содержат много кислот, включая лимонную, винную и уксусную. Уже более столетия, начиная с введения pH-шкалы, было признано, что низкий pH и высокая концентрация ионов H+ в этих продуктах вызывают у людей ощущение кислого вкуса. Но как язык человека различает его, оставалось неизвестным. И вот теперь ученые нашли ответ, пишет Sciencedaily (перевод - cheltv.ru).

Исследователи обнаружили ген otopetrin 1. Он является своеобразным датчиком на языке, который определяет уровень кислотности пищи.

Вкус возникает, когда химические вещества еды взаимодействуют со специализированными клетками на языке и нёбе. Эти клетки называются вкусовыми рецепторами. Они находятся на тыльной и боковых сторонах, а также на передней части языка. Клетки различных вкусовых рецепторов отвечают за каждый из пяти основных вкусов и передают нервные сигналы. Те попадают в мозг, который и распознает вкус.

«Реакция организма на кислотные стимулы является сложной. У человека есть рецепторные клетки вкуса, которые распознают кислоты, но также существует система боли, которая реагирует на низкий pH», – говорит автор исследования, профессором биологических наук Эмили Лиман.

Идентификация ответственной за вкус молекулы открывает для человечества огромные возможности. Эта информация может привести к пониманию индивидуальных различий в пищевых предпочтениях и вкусовых ощущениях, а также помочь выработать новые подходы в борьбе с вредителями. Химики могут манипулировать ароматами, чтобы сделать еду и даже лекарства более приятными на вкус, а токсичные продукты – менее приятными.